    El compromiso de Kast

    Luis Larraín 
    Luis Larraín
    Con una amplia mayoría, los votantes elegirán a José Antonio Kast como Presidente de Chile en una semana más. ¿Cuál es el compromiso que Kast asume con los chilenos? Creemos que éste está relacionado con la oferta que el líder de Republicanos viene haciendo al país desde hace ya 12 años y que podría resumirse en la necesidad de hacer un cambio radical en la política chilena, conducido por un gobierno de emergencia.

    Hemos llegado a este orden de cosas por un deterioro progresivo de las capacidades de la política y el Estado de responder a las expectativas de progreso y mayor calidad de vida de los chilenos. Luego de varias décadas de crecimiento económico y mayor bienestar, el proceso se interrumpió por promesas irresponsables de gobiernos de izquierda que ofrecieron el oro y el moro, y atribuyeron a sucesivos “culpables”: la desigualdad, el sistema electoral binominal, la Constitución, todos los males que aquejaban a los chilenos. Los métodos violentos que se usaron para imponer sus demandas y el insensato gobierno de Boric provocaron a su vez gravísimos problemas adicionales: el quebranto del orden público, la aparición del narcotráfico, el descontrol fronterizo y el colapso de la producción y el mercado laboral.

    José Antonio Kast se ve enfrentado así a la necesidad de una restauración del dinamismo del país, el que, no obstante, conserva algunas de las instituciones que algún día lo llevaron a ser un ejemplo en el mundo de desarrollo y progreso. Esta dualidad es la que hace, precisamente, que este compromiso sea posible de cumplir.

    Por una parte, lo que no puede suceder es que el gobierno de Kast peque por defecto; que se diluya el ímpetu con que llega al poder. Ello sería imperdonable para los millones de chilenos que han depositado su confianza en este proyecto, y podría horadar el apoyo popular que ostentará al iniciar su mandato. Kast debe honrar la oferta de sentido que ha hecho al país.

    Por otra parte, el desafío es de tal magnitud que sería difícil concretarlo sin contar con más de un período de gobierno. Y para ello se requiere fraguar el apoyo del 60% en una fuerza mayoritaria con visos de permanencia. El ancho de banda necesario para ello va desde el pacto que encabezó Republicanos hasta el centro agrupado en Demócratas y Amarillos.

    Dada la composición del Congreso ello puede requerir en algunos casos acuerdos con parte de la oposición. El economista José Luis Daza nos reveló en el 35ºaniversario de Libertad y Desarrollo el criterio que usa Javier Milei en Argentina: la legitimidad de un cambio en el corto plazo puede provenir de un acuerdo con la oposición por los beneficios que entrega. Es una condición necesaria, pero no suficiente; el acuerdo debe proveer también beneficios en el largo plazo, para que esa legitimidad sea sustentable en el tiempo por el apoyo de la mayoría de la población.

    Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

