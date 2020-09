SEÑOR DIRECTOR

El plebiscito está a la vuelta de la esquina y que -como era de esperar- la pandemia generará dificultades para ejercer el derecho a voto de las personas. Quienes estén contagiados no podrán asistir a las urnas por el potencial peligro que esto supone para el resto de la comunidad. Una situación en extremo grave ya que la participación electoral es elemento fundamental de una sociedad democrática.

Esto se debió prever con tiempo, ya que hoy la respuesta es que no hay tiempo para implementar alternativas. Ahora bien, si miramos más detenidamente nos daremos cuenta que, primero, este no es el único grupo afectado y, segundo, ver impedido de facto el derecho a sufragio no ocurre solamente en épocas de pandemia.

Así ocurre con quienes se ven afectados por situaciones de salud que impiden la movilidad, como el estar postrados o, yendo más lejos, para quienes se encuentran recluidos, pero, en derecho siguen teniendo la facultad de votar. Ya es muy tarde para el plebiscito, pero es posible sacar aprendizajes, al fin y al cabo, dado que se previó con tiempo se logró el voto en el extranjero. ¿Qué nos dice esto de las prioridades?

Esperemos que esta sea la oportunidad para avanzar en la dirección correcta.

Magdalena Ortega P.

Directora de Formación y Servicio Público IdeaPaís