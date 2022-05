SEÑOR DIRECTOR:

Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del INDH, en carta respuesta a una columna de Jorge Burgos titulada como esta carta, acusa a un grupo externo de intervenir de modo ilegítimo en la elaboración del Informe Anual 2019 del INDH.

Es cierto que tres profesionales externos contribuimos en la elaboración del informe en conjunto con el Sr. Torres y no a sus espaldas. No hubo dos procesos paralelos, como da a entender en su carta. La relación siempre se desarrolló de buena fe y se circunscribió en particular a hacernos comentarios de cómo le había ido en las presentaciones del informe que hacía frente al Consejo.

Por ello, nos llama profundamente la atención la acusación infundada que hace al señalarnos como personas de “sensibilidad DC, UDI y RN” -acercándose peligrosamente a lo que algunos llaman cultura de la cancelación-, sin siquiera corroborar si esto es real. Además, el Sr. Torres parece olvidar que las diversas sensibilidades enriquecen el trabajo de instituciones como el INDH.

Otro aspecto que señala en su carta es que no teníamos contrato, lo que es cierto, pero omite que trabajamos ad honorem, con el solo interés de que un informe de importancia histórica cumpliera con los estándares mínimos de rigurosidad. Lo anterior fue refrendado por Contraloría ante diversas denuncias anónimas que tenían por objeto desacreditar nuestro trabajo.

Quienes escribimos nos sentimos orgullosos por haber contribuido en la elaboración de un informe que ha servido de insumo para quienes quieren conocer qué ocurrió en materia de derechos humanos tras la crisis social de octubre de 2019.

Yamil Musa I.

Cientista Política

Rodrigo Pérez de Arce P.

Abogado