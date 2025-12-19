SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ideologizados, elitistas y metropolitanizados

    Mauricio MoralesPor 
    Mauricio Morales
    Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Casi unánimemente se ha sostenido que la reciente segunda vuelta en que triunfó José Antonio Kast es la peor derrota histórica para la centroizquierda. Si bien esta afirmación es correcta si se consideran las presidenciales desde 1989 hasta 2025, está lejos de constituirse en el desastre electoral más traumático para este sector político, que corresponde, más bien, al rechazo de la propuesta constitucional en el plebiscito de 2022. Fue en ese contexto en que la izquierda hizo todo mal, partiendo por un diagnóstico equivocado sugerido, años antes, por una elite intelectual que en las elecciones de 2013 llamó a marcar “AC” (Asamblea Constituyente) en el voto. La clase política, en medio del estallido social de 2019, y en el afán de camuflar su responsabilidad en la crisis institucional, puso a la Constitución como el texto maldito que inspiraba los abusos, la desigualdad, y la desconfianza. Equivocadamente, pensó que ofrecer una nueva carta fundamental frenaría la violencia en las calles, cosa que recién ocurrió con la pandemia por Covid-19.

    Por tanto, la primera cuestión que la izquierda debe entender es que la Constitución se reforma, pero no se cambia. La lección, creo, está aprendida, pues esta izquierda que legítimamente avanzó hacia el sueño constitucional terminó despertando en medio de una verdadera pesadilla, cuyo punto cúlmine será la entrega de la banda presidencial al líder de la derecha radical. El exceso de ideología, entonces, resultó ser tóxico y dañino.

    La segunda dimensión clave es entender que la regla del voto obligatorio los insta a modificar sus estrategias políticas. Desde el púlpito es muy fácil hablarles a electores politizados que forman parte de la tribu. Lo difícil es conquistar a ciudadanos que ven en la política un fin práctico más que una consigna ideológica. ¿Por qué Parisi fue competitivo frente a Jara en los segmentos populares? Simple. Parisi aumentó significativamente sus apoyos en estos municipios porque fue ahí en que se registró un mayor ingreso de nuevos votantes, más pobres, con menor educación, sin identificación política, y que en 2021 prefirieron quedarse en casa que salir a votar. Es cierto. A ese elector no se llega mediante ideas hermosamente elaboradas desde arriba, sino que desde propuestas muy específicas vinculadas al bolsillo. Esto puede sonar casi como un insulto para quienes se dedican a la noble tarea intelectual, pero es eso lo que ha tumbado electoralmente a la izquierda. Los nuevos electores no leen sus columnas ni sus estudios. Más bien, se informan por plataformas de distintas redes sociales, buscando el mensaje corto y directo. ¿Es una buena forma de hacer política? No lo sé, pero es la que existe.

    La tercera dimensión que la izquierda debe abordar es que Santiago no es Chile. En la segunda vuelta de 2021 Boric le sacó 20 puntos de ventaja a Kast en la Región Metropolitana, pero fue derrotado en cinco regiones. Jara perdió en todo el país, pero la diferencia mínima la consiguió en la RM. Algo pasa en regiones con la izquierda. Probablemente, su metropolitanización tenga que ver con lo que decía más arriba. Es decir, que tanta ideología hace que la elite de izquierda, en lugar de hablarle a distintos públicos, termina por homogeneizarse, en circunstancias de que la composición socioeconómica y sociocultural de las regiones invita a construir una elite mucho más diversa y heterogénea.

    Por Mauricio Morales, académico Universidad de Talca

    Más sobre:CentroizquierdaConstituciónVoto obligatorioRegiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    La izquierda en un gobierno de derecha

    La izquierda en un gobierno de derecha

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad