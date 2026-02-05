La IA exitosa será simplemente parte de la vida

Las nuevas tecnologías siguen un camino conocido. Comienzan como maravillas: caras, experimentales y llenas de fanfarria. Cuando la emoción se calma, las tecnologías que realmente cambian la sociedad se desvanecen en el fondo. No es porque se vuelvan menos poderosas, sino porque se vuelven confiables, asequibles y ampliamente utilizables: triunfantes en silencio y fácilmente pasadas por alto. Como dice la Ley de Amara, sobreestimamos el impacto a corto plazo de una tecnología y subestimamos sus efectos a largo plazo.

Hoy, la inteligencia artificial es la gran novedad, proclamada con tanto ruido como lo fueron el celular o el internet en su momento. Tener presente la Ley de Amara en su caso significa avanzar en la IA sin perder nunca de vista lo que la hace escalable como una innovación práctica y cotidiana. Eso es lo que distingue una mera invención de una infraestructura.

La infraestructura es algo en lo que la gente confía que funcione: de manera confiable, universal y sin necesidad de expertos externos. La pregunta central no es la conciencia sobre la IA. Investigaciones recientes muestran que el 86 % de los usuarios de móviles ya la utilizan. Lo que importa es cuán práctica y útil es la IA en la vida real. ¿Entiende lo suficientemente bien el contexto y la intención de los usuarios para ganarse su confianza?

El lenguaje fue un terreno de prueba temprano. La traducción no es útil si funciona bien solo en un puñado de idiomas globales estándar, pero falla con dialectos, acentos y contextos del mundo real. Precisamente ahí es donde los malentendidos tienen consecuencias en la vida cotidiana.

La accesibilidad es igual de importante. Funciones como subtítulos en tiempo real, descripciones de imágenes y resúmenes simplificados son más que algo “bonito de tener”. Son fundamentales para la comprensión y la acción, y entregan lo que la infraestructura busca: consistencia.

Otra medida clave es la confianza. La IA existe en las áreas más personales de nuestras vidas: entre nuestros mensajes, fotos, documentos, finanzas e incluso salud. La gente pregunta con razón si es necesario ceder el control para aprovechar los beneficios de la IA. Si la respuesta parece ser sí, la adopción se frena. No se trata de miedo a la tecnología, sino de una respuesta racional al riesgo.

La infraestructura de IA conlleva responsabilidades para quienes la construyen. Debe diseñarse para funcionar de manera confiable en condiciones del mundo real y servir a todos, incluidos los usuarios más vulnerables. Por ese estándar, la ingeniería y el diseño deben priorizar el alcance, la apertura y la confianza.

Una medida clara de innovación significativa es cuántas personas usan la tecnología todos los días. Para convertirse en una experiencia predeterminada para la mayoría, la IA tiene que llegar a más dispositivos y a más personas con una experiencia de alta calidad consistente.

Para que la IA sea universal, debe funcionar igual de bien en todos los idiomas, culturas y contextos, entregando el mismo nivel de precisión, fluidez y matiz cultural sin importar quién la use o dónde. Pero la apertura va más allá de los idiomas. Para que más personas la usen con comodidad, la IA debe ser lo suficientemente intuitiva como para no requerir aprendizaje por parte del usuario. La gente no debería tener que pensar en cómo operar la IA para beneficiarse de ella. Por eso, la mejor IA suele permanecer en segundo plano. Cuanto menos visible sea la IA, más universal se siente la experiencia.

La IA gana confianza al entregar un rendimiento confiable que es consistentemente rápido y responsivo, y al dejar claro que la privacidad y la seguridad están integradas. La seguridad de los datos y el control transparente de la información, fundamentados en la elección del usuario, no deberían ser opcionales. Son esenciales para que la IA funcione como verdadera infraestructura.

El verdadero desafío para la industria no es mejorar la alfabetización en IA; es diseñar una IA que la gente pueda usar sin tener que convertirlo en un proyecto.

La idea de la IA como infraestructura también debe moldear la próxima fase de la IA agentiva, que llevará las tareas hasta su completitud, no solo proporcionará respuestas. Bien hecha, esta transición reducirá aún más la fricción al manejar acciones rutinarias y organizar lo importante sin requerir comandos técnicos ni intervención constante.

El verdadero valor de la IA no se encontrará en benchmarks ni en comparaciones de modelos. Se manifestará en momentos cotidianos, cuando más personas puedan entender, participar y moverse por el mundo con facilidad.

Por TM Roh, presidente y CEO de Samsung Electronics