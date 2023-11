La importancia de apoyar a Corea

SEÑOR DIRECTOR:

El 28 de noviembre, Chile debe votar por quién alojará la Expo Mundial 2030. Las opciones son Corea, Arabia Saudita e Italia. Ya sabemos que Colombia, Panamá, México y Perú anunciaron su apoyo a Corea. Sin embargo, nuestro país -su principal socio en Latinoamérica- permanece sin pronunciarse.

Este año celebramos 61 años de relaciones diplomáticas con Corea y 19 años del Tratado de Libre Comercio, el primero que firmó Corea con otro país. El Presidente Boric fortaleció esta relación con su Primer Ministro, Han Deok-soo, al elevar la relación bilateral a “alianza estratégica”. Esto permitió impulsar proyectos de colaboración como los que están en curso respecto a listas de espera en salud e hidrógeno verde.

Busan, donde se desarrollaría el evento si Corea lo organiza, es uno de los principales puertos de Asia, recibiendo nuestras exportaciones, y es ciudad hermana de Valparaíso, nuestro principal puerto.

Durante 2022, las exportaciones a Corea alcanzaron US$ 6.802 millones -cuarto país al que más exportamos luego de China, EE.UU. y Japón-, mientras las importaciones a Chile llegaron a US$ 1.510 millones, significando un balance positivo de US$ 5.292 millones. Comparativamente, las exportaciones a Italia en 2022 fueron US$ 769 millones y a Arabia Saudita US$ 99 millones. En mayo pasado, una delegación coreana nos visitó para analizar la modernización del tratado, a fin de fortalecer aún más nuestra relación comercial.

Chile continúa siendo relevante en el Asia Pacífico, pero ha ido perdiendo su posición por malas decisiones. Las señales de Corea para fortalecer nuestra relación diplomática y comercial histórica han sido claras y, por esto, sería incomprensible, y un error estratégico, que Chile no votara por Busan para alojar la Expo Mundial 2030.

Tomás Lagomarsino Guzmán

Diputado de la República