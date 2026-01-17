SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La rueda de la fortuna

    Gonzalo BlumelPor 
    Gonzalo Blumel

    Muchos celebraron la captura de Maduro. Y con razón. La narcodictadura venezolana se ha extendido ya por un cuarto de siglo, destruyendo (y robando) todo cuanto ha estado a su alcance: la democracia, la economía, las empresas, el petróleo y, lo más importante, las vidas y sueños de millones de venezolanos.

    El legado de la revolución bolivariana es una ruina: la diáspora supera los ocho millones de personas, el tamaño de su economía se ha reducido un 70% desde su máximo en 2012, el ingreso per cápita ha caído un 65%, la producción de petróleo se ha desplomado, la criminalidad se ha disparado y la pobreza alcanza al 86% de la población. Una tragedia por donde se le mire.

    Es cierto que la operación norteamericana en Caracas significa una seria abolladura al derecho internacional. Sin embargo, ¿cuál sería la alternativa? ¿Seguir esperando un milagro? ¿Apostar por el desgaste del chavismo? ¿Iniciar una nueva negociación? No hacer nada, o confiar en una hipotética intervención de la ONU –algo imposible dadas las reglas que la rigen–, solo aseguraba una cosa: el statu quo. O, lo que es peor, emular a Cuba, que ya lleva 67 años soportando una tiranía comunista. Tener preso a un dictador sanguinario como Maduro es un acto mínimo de justicia y abre una luz de esperanza para el sufrido pueblo venezolano.

    Lo anterior en ningún caso significa estar de acuerdo con la agenda que ha venido impulsando Donald Trump. Todo lo contrario. A poco de asumir impuso un alza unilateral de aranceles que echó abajo décadas de integración comercial a nivel global. Con el paso de los meses no solo se enfrentó con sus vecinos (a México lo ha amenazado con acciones militares dentro de su territorio y a Canadá le ofreció anexarlo como un nuevo estado). También ha señalado que se va a quedar con Groenlandia (“por las buenas o por las malas”), tensionando la relación con sus aliados europeos de la OTAN. Ahora último, ha menospreciado gratuitamente a la oposición democrática venezolana y pareciera preferir un entendimiento con la cúpula chavista, que es tan criminal como Maduro. Y así la lista es larga. “Este es nuestro hemisferio”, señaló en sus redes sociales el Departamento de Estado, dejando en claro los propósitos de la nueva “Doctrina Donroe”.

    Ni hablar de las amenazas veladas a la Corte Suprema ante los fallos que se avecinan, o de la investigación criminal en contra del presidente de la FED. Lo mismo con los jueces que han bloqueado las órdenes ejecutivas del mandatario, o con el recorte de fondos a instituciones que no son de su agrado y, en general, el hostigamiento a la prensa, a las universidades y a cuanto adversario real o imaginario se le cruce en el camino.

    Pero lo más complejo son sus últimas declaraciones, en las que señala que el único límite que reconoce es su propia moralidad. Es decir, todo vale. O más bien, nada vale.

    Reconocer un hecho positivo (la caída de Maduro) no puede llevarnos a hacer caso omiso de aquello que colisiona con las reglas democráticas más fundamentales. La gran diferencia entre el periodo de posguerra y el que lo antecedió, el más brutal de la historia, es precisamente el respeto por las reglas del juego y el orden institucional. Tanto a nivel interno (el Estado de Derecho) como externo (el derecho internacional).

    Es tremendamente delicado que esto se ponga en duda. Especialmente para un país pequeño e integrado globalmente como Chile. La rueda de la fortuna nunca se detiene. Hoy gobierna un presidente republicano en EE.UU., pero mañana puede ser uno marxista. O fascista. Y si aquello ocurre, y las instituciones se encuentran debilitadas, que Dios nos pille confesados.

    Como lo previeron los padres fundadores de Norteamérica, que el poder político cuente con contrapesos que funcionen es la única garantía de que el orden democrático no devenga en tiranía.

    Por Gonzalo Blumel, Horizontal

    Más sobre:Reglas democráticasAgenda TrumpDerecho internacionalEstado de Derecho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    Lo más leído

    1.
    Captura de Maduro

    Captura de Maduro

    2.
    El primer gabinete

    El primer gabinete

    3.
    Gobernar juntos, dividirse en la oposición

    Gobernar juntos, dividirse en la oposición

    4.
    Desalojo en San Antonio: soluciones salmónicas

    Desalojo en San Antonio: soluciones salmónicas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida
    Chile

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”
    Negocios

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”
    El Deportivo

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    El regreso de Trump a la Casa Blanca: el año que cambió al mundo
    Mundo

    El regreso de Trump a la Casa Blanca: el año que cambió al mundo

    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha