Legitimidad

SEÑOR DIRECTOR:

Es una falacia asegurar lo que algunos diarios señalaban en el sentido de que de no aprobarse esta nueva Constitución, se legitimaba la de Pinochet. El no aprobar este nuevo texto no significa en absoluto que la Carta Magna vigente nos guste o sea legitimada, sino solo que el nuevo texto sigue siendo inadecuado para la mayoría de los chilenos. Así de simple.

Rodrigo Reyes Sangermani