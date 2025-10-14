SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Michelle Bachelet a la ONU: una respuesta novedosa e inteligente a los desafíos globales

Antonia UrrejolaPor 
Antonia Urrejola
Michelle Bachelet a la ONU: una respuesta novedosa e inteligente a los desafíos globales

En julio de 2025, más de treinta excancilleres de América Latina y el Caribe emitimos una declaración pidiendo que, por primera vez en la historia, una mujer de la región sea elegida Secretaria General de la ONU. Expresamos que “es hora de que una mujer lidere las Naciones Unidas” y señalamos una “clara brecha en la representación global” pues, en ocho décadas, América Latina y el Caribe han tenido solo un Secretario General y nunca una mujer ha ocupado el cargo. Esta ausencia femenina y marginalización de una región con más de 655 millones de habitantes refleja inequidades que aún permean las estructuras de poder global.

La evidencia es clara: solo el 26,9% de los escaños parlamentarios y el 21% de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres a nivel mundial. Apenas 29 países tienen jefas de Estado o de Gobierno, lo que significa que al ritmo actual, la paridad tomará 130 años. En organismos internacionales, la situación es igualmente crítica.

El 2014 Margot Wallström, exministra de Relaciones Exteriores de Suecia, asombró y hasta provocó risas con su entonces novedosa idea de una “política exterior feminista”. Afirmó que “la política exterior feminista es una política inteligente, no es sólo lo correcto”. Su afirmación no fue puro voluntarismo: baste el ejemplo de que los acuerdos de paz en los que participan mujeres tienen un 35% más de probabilidades de sostenibilidad. La evidencia refuerza lo que intuitivamente sabemos: las mujeres aportan perspectivas, experiencias y metodologías diferentes para abordar los conflictos. En un mundo donde las soluciones tradicionales han mostrado sus límites, necesitamos esa diferencia.

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas representa precisamente una respuesta a las exclusiones históricas que han marcado la gobernanza mundial. Pero no solo se trata de corregir exclusiones: su candidatura, además de ser la de una mujer latinoamericana, es la de una persona que por su propia historia de vida y su experiencia profesional y política, comprende profundamente y desde diversas perspectivas el poder global y las dinámicas de exclusión. En palabras de Wallström, no solo se trata de una candidatura correcta, sino que además inteligente.

Ninguno de los desafíos de mayor eficiencia e incidencia de las Naciones Unidas, de las amenazas al muiltilateralismo y al orden internacional basado en reglas y principios, las cuestiones de la democracia y los derechos humanos, la emergencia climática y el futuro del planeta, la promoción y protección de la paz, son ajenos a su experiencia y público compromiso.

Por eso es que, como reconoce el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, una candidatura como la de Michelle Bachelet debiera contar con el respaldo transversal de todos los sectores pues, además de representar a nivel global a nuestro país y a nuestra región, articula y encarna una respuesta inteligente, novedosa y estratégica a los desafíos del siglo XXI.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores

Más sobre:Secretaria General de la ONUMichelle Bachelet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias
Chile

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

Congreso aprueba por 61ª vez prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur

Detienen a profesor tras presunta agresión contra estudiantes de cuarto básico en Talagante

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”
Mundo

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Nuevo presidente de Perú toma juramento a su primer gabinete

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo