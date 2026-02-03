SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ocho años para una nueva inteligencia de Estado

    Jorge BurgosPor 
    Jorge Burgos
    KARIN POZO

    Luego de casi ocho años de tramitación legislativa, el Congreso Nacional ha despachado para su promulgación una nueva Ley de Inteligencia del Estado, destinada a sustituir la vigente desde el año 2004, que por dos décadas reguló el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional. Se trata de una de reforma estructural relevante —y poco conocida—, cuyo alcance real solo podrá evaluarse con el tiempo, pero que marca una inflexión en el modo en que el Estado democrático concibe, organiza y controla una función esencial para su seguridad y estabilidad.

    Una primera consideración, la nueva ley representa un esfuerzo serio de modernización institucional. El texto deja en el pasado el modelo fragmentado y reactivo que caracterizó al sistema anterior, y redefine la inteligencia como un sistema integrado de organismos funcionalmente coordinados, orientados a asesorar al Presidente de la República. El rediseño de la Agencia Nacional de Inteligencia, con estatuto propio, personal de confianza, subdirección, escuela de formación y mayores capacidades analíticas, apunta a dotar al país de una estructura profesional, estable y estratégica, acorde con estándares comparados.

    Una segunda consideración, la reforma no soslaya en una dimensión particularmente compleja: tensión entre eficacia en seguridad y cautela de los derechos fundamentales. La ley regula expresamente los procedimientos especiales de obtención de información —interceptaciones, identidades ficticias, agentes bajo cobertura—, sujetando los más intrusivos a autorización judicial previa, prohibiendo su utilización respecto de actividades políticas lícitas y estableciendo responsabilidad penal para las autoridades que ordenen actuaciones ajenas a los fines del sistema. Con ello, se intenta evitar que la inteligencia se transforme en un espacio de discrecionalidad oscura, ausente de frontera jurídica y potencialmente impertinente con un Estado de derecho.

    La tercera consideración es quizás la más estratégica y la menos jurídica; el cambio en las características de las amenazas. La ley asume con claridad que los principales riesgos ya no tienen su génesis en las hipótesis históricas de conflicto interestatal, sino del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la infiltración criminal en instituciones públicas. En esa disyuntiva, se refuerzan las funciones de contrainteligencia, incluso al interior de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, reconociendo que hoy la protección del Estado no solo se juega hacia afuera, sino también hacia adentro.

    Desde la lógica del control democrático, el nuevo modelo opta por un esquema de control político sin publicidad: una comisión especial de la Cámara de Diputados con acceso reservado, atribuciones de la Contraloría General de la República y un régimen riguroso de secreto y sanciones por divulgación. No se trata de transparencia en sentido clásico, sino de control institucional bajo condiciones de reserva, estructurado sobre experiencias comparadas como la española o la británica.

    En síntesis, la nueva ley de inteligencia no es solo una reforma técnica. Es una redefinición estudiada acerca del modo en que el Estado se protege, se informa y se anticipa a las amenazas que ponen en riesgo su estabilidad. Combina modernización organizacional, garantías democráticas y una lectura realista del contexto de inseguridad de la hora actual.

    La cuestión de fondo, sin embargo, no es jurídica, sino política y estratégica:

    ¿Lograremos cimentar, a partir de este nuevo marco normativo, un sistema de inteligencia realmente eficaz, profesional y controlado, o se limitará a producir una arquitectura normativa sofisticada, pero sin capacidad real para enfrentar amenazas que ya están operando dentro del propio Estado? Le corresponderá al gobierno que asume dar los primeros pasos para responder con éxito esta pregunta.

    Por Jorge Burgos, abogado, exministro del Interior.

    Más sobre:Ley de InteligenciaANIReformaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Montes y Poduje sacan bandera blanca en cita de traspaso del Minvu marcada por desacuerdo en cifras de reconstrucción

    El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet
    Chile

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    Montes y Poduje sacan bandera blanca en cita de traspaso del Minvu marcada por desacuerdo en cifras de reconstrucción

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa
    Negocios

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una marca francesa

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”
    El Deportivo

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)
    Cultura y entretención

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    ¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

    Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo
    Mundo

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?