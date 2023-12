Otro tropiezo presidencial

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado jueves, el Presidente de la República se refirió despectivamente a Francisco José Covarrubias como “columnista menor”, después de que este le hizo una crítica por esa vía. El mismo día apareció en redes sociales que anteriormente el Presidente había recomendado artículos de Covarrubias sin mencionar que se trataba de un columnista de tales características.

Este hecho se suma a varios otros que el Presidente Boric ha protagonizado: hace poco tiempo atacó duramente a los medios de comunicación, señalando incluso que ya no los leía, lo que le valió una reprimenda de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y también criticó la pauta de los programas de televisión por no cubrir las “buenas noticias”, en el momento en que se encontraba inaugurando una plaza en la comuna de Renca.

Las mencionadas críticas dan la señal de que el Presidente no entiende cuál es su rol, el desafío de “habitar el cargo” ha fracasado, porque con este tipo de dichos y hechos demuestra que no está a la altura de las circunstancias que exige la Presidencia de la República.

A las polémicas anteriores podemos sumar otros aspectos también de fondo, relacionados con su gestión y sus declaraciones en diversos tipos de temas. Nunca el Presidente ha hecho una verdadera autocrítica de cuál fue el rol de él mismo y de su propia coalición de gobierno siendo oposición. Sus críticas lapidarias y maximalistas, el infantilismo revolucionario, que carecía de cualquier matiz, contribuyeron de forma significativa a la horadación de la política.

Esto ha hecho que las llamadas “volteretas” no simplemente sean anecdóticas, sino que es la forma propia de hacer política que asumió el oficialismo. Lo que los define no es una convicción particular, es la rapidez con la que han asumido posturas ajenas que en el pasado consideraban como inaceptables, indignas incluso y que hoy buscan rentabilizar sus resultados.

Que el Presidente crea que puede hacer ese cambio sin darle una explicación a los chilenos y sin esperar críticas frente a ese comportamiento -que es pasado y actual- reafirma que no entiende la magistratura que ocupa y eso no solamente es un error político, también es uno histórico. A quien comete ese error la historia lo recuerda como un Presidente menor.

José Francisco Lagos

Director ejecutivo Instituto Res Publica