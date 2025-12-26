SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Pagaron la cuenta

    César BarrosPor 
    César Barros
    Pagaron la cuenta Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El día de la elección -como para todos- fue un día intenso. El acto cívico de la votación, ejemplar, para luego conocer el resultado a poco más de una hora del cierre de mesas. Sin embargo, para mí tuvo pena: el resultado de Chile Vamos por el que hice apostolado, sobre todo en sus inicios, pero después sentí algo que los alemanes llaman Schadenfreude... o la alegría propia por la desgracia ajena: la tremenda derrota de la izquierda unida, desde el MIR hasta la DC, pasando por el PC y por el FA.

    Y pasado el rato, esperanza, al ver y escuchar el largo discurso de JAK. Pudo ser latoso para muchos, descoordinado también (maldito teleprompter), pero bajó expectativas, llamó a la paz social y a la unidad, en particular de la derecha, que luchó a tres (o quizás a cuatro) bandas. Pudimos ver a un presidente electo que desde este minuto sabe “habitar el cargo”; no es José Antonio, es el Presidente Kast. Tan diferente del que ahora se va, que nunca fue el Presidente Boric, sino siempre Gabriel, con sus gestos siempre personales, nunca presidenciales: sin corbata, con un jockey. Como anunciando, “aquí viene Gabriel”, el dirigente de la FECH, el de las marchas, el que retaba a los soldados que cumplían su deber, el que viajó desde lejos para votar la destitución de un Presidente electo democráticamente y el que apoyó los retiros de las AFP (quizás la peor política pública de los últimos tiempos). Siempre fue Gabriel, nunca el Presidente Boric.

    Los análisis posteriores de la derrota han sido tímidos, inconcretos, salvo el del PC, que es sobrio, conciso y brutal (tienen -por eso no lloran- de plomo las calaveras...). Estuvo a punto de lograr “el instante leninista” en ese noviembre trágico: casi sacan por la fuerza a Sebastián Piñera aquella noche para el olvido. Y después, manejando los hilos de la Convención, podrían -si ganaba el Apruebo- haber convertido a Chile en un país chavista. Y en eso tuvo el apoyo -ineficaz al final- de toda la izquierda hasta la DC, y de la ex Presidenta Bachelet (que a pesar de eso -y de otros “detalles”- quiere el apoyo de la derecha para lograr el liderazgo de la ONU).

    Y una vez más (como en la derrota aplastante del 4/9/22), Chile eligió el orden frente al desorden. El cumplimiento de la ley, por sobre la excepcionalidad revolucionaria; la tradición por sobre la cultura woke; su bandera con la estrella solitaria, por sobre la del Wallmapu. Y ahora el eje no es de pobres contra ricos, obreros contra empresarios, ni el combate a la desigualdad.

    Hoy es orden, protección de la vida y cumplimiento de la ley, contra el desorden, permisividad y permisología. No fue, como afirma el PC, un plebiscito sobre el gobierno de Gabriel; fue algo mucho más profundo. El voto de un país que rechazo el “estallido” y “el mamarracho constitucional” desde la A hasta la Z. La derrota política e intelectual de Gabriel, de Las Tesis, de Las Yeguas, de Atria, de Bassa y Loncon. Y como no decirlo de “Las Indetectables” y todo lo que ellos representan.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:KastBoric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva
    Chile

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva

    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia
    Mundo

    Israel se convierte en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación