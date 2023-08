Paro de Integra

SEÑOR DIRECTOR:

En un contexto de cambio de ministro de Educación, donde un paro de profesores es lo que ronda en el ambiente, me sorprende que el paro que ya comenzó en la Fundación Integra no sea un tema que se releve y que el Ejecutivo no le dé suma urgencia para resolver.

Luego de la pandemia por Covid-19 nos hemos dado cuenta que no asistir a la educación parvularia ha traído estragos no solo en las habilidades cognitivas, sino que en el desarrollo socioemocional de niños y niñas. La evidencia es enfática en mostrar que lo que pasa en los primeros años tiene repercusiones para el desempeño escolar futuro de los niños y niñas, pero también para su bienestar y trayectorias vitales.

En Chile, luego de la pandemia, los niños y niñas que volvieron antes a los jardines infantiles y asistieron más de 20 horas a la semana se vieron beneficiados de forma importante en comparación a aquellos que permanecieron en sus casas.

No hay un solo día que perder, necesitamos que los niños y niñas estén en el jardín y no sigan perdiendo oportunidades de aprendizaje.

Marigen Narea

Investigadora Centro Justicia Educacional UC, académica Escuela de Psicología UC