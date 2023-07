SEÑOR DIRECTOR:

Es positivo que se conozca la Política Migratoria ya que se ratifica la postura del gobierno, sin embargo, las señales son negativas, ya que se plantea una regularización a quien ingresó ilegalmente a Chile y se consiga un contrato de trabajo, siendo un perdonazo individual y no general como han aclarado. Esta es una medida que apunta a que todo extranjero que quiera entrar a Chile, se le debe recibir, independiente de si entró ilegalmente.

El problema es que esto sigue incentivando el ingreso clandestino, ya que siempre estará la opción de postular a este perdonazo, y estos extranjeros quedan ante una gran posibilidad de abuso de empleadores, quienes pagan menos a los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chile, afectando salarios y formalidad laboral.

A su vez, dado que entre el 2022 y 2023 se han superado los 70 mil ingresos clandestinos, es inentendible que la señal sea que quien ingresa ilegalmente, va a tener prioridad en el acceso a la educación inicial por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas, prometiendo un aumento en infraestructura y servicios hasta ahora inexistente, y sin considerar la capacidad de regiones y comunas de seguir recibiendo descontroladamente a más migrantes.

Chile necesita una migración responsable, donde omitir a los extranjeros en las cárceles chilenas (13,1% del total y un 48% en Tarapacá), donde prometer visa a quien no cumplió las reglas para venir, donde seguir sobrecargando a los sistemas de educación, salud y vivienda, es no entender las necesidades que hoy tenemos. Más aún con los escándalos de fundaciones por los dineros dedicados a campamentos. Se debe buscar mejorar la relación entre nacionales y extranjeros, con una migración responsable, y no una de perdonazos.

Álvaro Bellolio

Director Observatorio para la Migración Responsable