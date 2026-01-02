SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un incierto 2026 en la economía

    Gonzalo MartnerPor 
    Gonzalo Martner

    La economía crecería en principio en 2026 entre 2 y 3%. La impulsarán la inversión y condiciones externas moderadamente favorables. El problema es que existen riesgos vinculados a cambios bruscos en la política fiscal.

    Ha habido altibajos desde la contracción de fines de 2019 por la crisis social, seguida de una caída del PIB de -12,6% en el segundo trimestre de 2020 por la pandemia, y luego una rápida recuperación en el segundo semestre y muy buenas cifras en 2021. El crecimiento de 11,3% fue empujado por el consumo de los hogares, cuyos ingresos aumentaron transitoriamente por los retiros desde AFP y los bonos. El sobreajuste monetario y fiscal posterior provocó caídas del PIB en los cuatro trimestres de 2022, con una expansión posterior del orden de 2,5% anual, con oscilaciones.

    La demanda externa ha vuelto a contribuir al crecimiento, completando en el tercer trimestre de 2025 ocho trimestres seguidos de aporte al PIB por el lado del gasto, luego de frecuentes períodos contractivos desde 2018. Pero cabe recordar que en la estructura productiva predominan los servicios, con un 68% del Producto Interior Bruto. La industria suma solo un 10%, la minería un 8% y la agricultura un 4%, a comparar con el 16% constituido por los servicios financieros y empresariales, el 15% de los servicios personales (educación y salud) y el 14% del comercio. Esto tiene una consecuencia: es la demanda interna la que dinamiza buena parte de los servicios y, por tanto, el PIB agregado y el empleo. El mejor precio del cobre no aumenta su producción, aunque ayuda a mejorar la cuenta corriente, la inflación -a través del tipo de cambio- y las cuentas fiscales (aunque se echa de menos una regalía mayor frente a los altos precios actuales).

    La demanda interna disminuyó con la contracción monetaria y fiscal en 5 trimestres seguidos entre el inicio de 2022 y el de 2023. Ahora se han completado 5 trimestres de expansión luego de su reversión parcial. Pero sigue siendo inferior a la registrada en el cuarto trimestre de 2021. Esto explica buena parte del lento crecimiento y el retraso acumulado en la creación de empleo.

    El año 2025 cerró con un crecimiento algo inferior al de 2024. La persistencia de problemas en la minería y la política monetaria restrictiva son los factores que siguen lastrándolo. La tasa de interés de política monetaria ha bajado pero sigue en niveles contractivos, según los propios criterios del Banco Central, aunque la inflación está establemente controlada. El consumo de los hogares (62% del PIB, su principal componente por el lado de la demanda) viene bajando su ritmo de expansión, aunque el aumento de las pensiones y el salario mínimo ayudarán a sostenerlo. Pero el consumo de gobierno (17% del PIB) recibirá un embate a partir de marzo, según lo anunciado. Se busca crear espacio fiscal para bajar el impuesto a las utilidades y a los bienes raíces y crear un “shock de confianza”, que existe sobre todo en la imaginación de los economistas liberales. La economía ya presenta un buen panorama de inversión en minería y energía, lo que depende de decisiones de largo plazo de las empresas. Pero si se producen bajas de gasto público en infraestructura y vivienda, la dinámica de la inversión se resentirá, como también lo hará el consumo con despidos masivos de funcionarios y restricciones en las remuneraciones. Este es el principal peligro para la economía en 2026.

    Por Gonzalo Martner, Facultad de Administración y Economía USACH

    Más sobre:ProyeccionesCrecimientoActividad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    Lo más leído

    1.
    El equipo de Kast

    El equipo de Kast

    2.
    Atado de manos y cabezas (el conservadurismo)

    Atado de manos y cabezas (el conservadurismo)

    3.
    Calentando motores

    Calentando motores

    4.
    Las amenazas de Kast

    Las amenazas de Kast

    5.
    Chile 2026: viento externo a favor, tarea interna pendiente

    Chile 2026: viento externo a favor, tarea interna pendiente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre
    Chile

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada
    Mundo

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año