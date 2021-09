Consejos para preparar distintos tipos de merengue

Lamentamos comunicarte que si pensabas que con una receta de merengue podías preparar lo que quisieras, estás equivocado. Existen distintos tipos de merengue, y aunque por lo general los ingredientes no varían- azúcar y clara de huevo- la forma en que lo preparamos y el resultado que obtenemos, sí. A continuación, te dejamos con la receta de 4 tipos de merengue, uno de ellos vegano.

1. Merengue francés. Es la receta más clásica. Con una batidora, bates el azúcar junto a las claras de huevo hasta que alcancen picos suaves. Esto quiere decir que cuando retiras la batidora, se forman unas montañas con la punta levemente ladeada. Para que no se sientan los granos de azúcar, se recomienda usar una variedad muy fina, o especial para repostería. Es perfecto para mousse y soufflés, pero no tanto para decorar, porque no cuenta con la estabilidad suficiente y puede que pierda su forma tras algunas horas.

2. Merengue italiano. Más estable que el merengue francés, se usa para decorar tortas y pies en general. A diferencia del merengue francés, no se usa azúcar en su estado natural, sino que hay que hacerla jarabe primero. Esto se logra calentándola hasta unos 115 grados Celsius. Es ahí cuando se bate con las claras, primero hasta lograr picos suaves como en el merengue francés, y luego unos minutos más hasta que las montañas de merengue se vean y sientan firmes.

3. Merengue suizo. Este tipo de merengue es como una mezcla de los dos anteriores, al menos en términos de preparación. Porque si bien se usa azúcar fina y claras de huevo, estas se revuelven en un baño maría, con cuidado. Una vez que ambos ingredientes están calientes y bien mezclados, se empieza a batir hasta obtener el aspecto deseado. Se trata de un merengue muy compacto, por lo que funciona muy bien a la hora de decorar tortas completas.

4. Merengue de aquafaba. Aunque no lo creas, es posible hacer merengue vegano. Este merengue de agua de garbanzo no utiliza huevo, sino que el agua residual de la cocción de garbanzos (sin salar) y azúcar. Solo tienes que batir los ingredientes hasta obtener la textura deseada, pero ten paciencia, que demora más que el merengue italiano tradicional.