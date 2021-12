Glosario poliamoroso: “Cuando las cosas son nombradas, se reconoce su existencia”

Jerarquía: Es la prioridad establecida de una relación sobre otra. Para el poliamor, la jerarquía monógama según la cual la pareja es el vínculo superior, debe ser replanteada y dirigida hacia un lugar en que la pareja no sea necesariamente el vínculo más importante de nuestras vidas, sino que pensar en quiénes son realmente importantes para nosotras y no para la sociedad. Según la guía More Than Two, A practical guide to ethical polyamory, la jerarquía es la capacidad de una relación de decidir sobre otra, que está inmersa en una dinámica de poder, donde existen relaciones primarias y secundarias y que, a partir de ello, los integrantes de esas relaciones definen sus prioridades.