La multifacética Belén Soto es la nueva invitada “El Secreto de tu Receta”

Como cada semana, seguimos disfrutando de una gran conversación en "El Secreto de tu Receta", un espacio digital liderado por Martín Cárcamo

En este segundo capítulo ahondará en detalles inéditos en la vida de la actriz, influencer y recientemente escritora Belén Soto, quien a sus 24 años se ha transformado en uno de los rostros emergentes más validados de nuestro medio.

En la conversación recordamos su pasado junto a su madre Carolina Infante y los desayunos que le preparaba: “mi mamá me hacía muchas jaleas cuando chica. Me hacía jaleas y flan para después de almuerzo o en la mañana como un snack. Siempre me quedé con un gustito, por eso me encanta”, relata.

Belén nos contó los secretos de su equilibrio alimenticio, afirmando que es “equilibrada, pero no me voy a dejar de dar gustos. No creo eso de tener un día de no restricciones. Tienes que conocer tu cuerpo para disfrutar la comida”. Junto con eso, reveló la significancia que tiene su cuerpo y una buena alimentación: “yo me fijo en el tema calórico, no es de contar calorías, pero sí saber qué estoy consumiendo, porque al final tu cuerpo es tu templo, tu herramienta de vida entonces para mí es importante saber que le estoy dando”.

También conocimos historias insólitas y extremas que ha vivido en su vida, como que a los 10 años fue picada por una araña de rincón o que hace pocos meses tuvo una experiencia extrema en un viaje de placer. “Era un viaje de Australia a Indonesia, en una aerolínea local de Indonesia. de repente fueron más de 10 segundos y estábamos así hablando y se empieza a ir en picada. se cortan las luces del avión, todos gritando. yo en ese segundo vi mi vida, dije se acabó, chao. De ahí me costó mucho subirme a un avión”.

El momento que tocó fondo

En la conversación también se profundizó en los momentos más difíciles que ha vivido en su vida, producto de una relación tóxica con una pareja que le trajo graves consecuencias. “El tocar fondo para mi fue estar dentro de una depresión, que me hizo tener crisis de pánico, adicción a la azúcar, ser bulímica, subí más de 15 kilos, me fui a las pailas”, confiesa sobre esos días oscuros en su vida se radicalizaron aún más, por ataques que vivió en redes sociales.

“Una mujer comenta que mis piernas parecían de un pernil, eso me cagó la mente. todas las dietas que te puedes imaginar las hice. Estuve más de 18 días sin comer. Pasé por todas las dietas y pastillas y anfetaminas que te generaban rebote, pasé por todo. me lo vendían como un detox, que además me iba a servir para adelgazar, fui muy ingenua por validarme”.

Además, nos reveló la manera en que “renace su vida” luego de ese complejo período “lo que tu tienes que sanar, no es tanto lo que estás consumiendo, es lo que está en tu cabeza”.

Están cordialmente invitados a esta entretenida y profunda conversación de "El Secreto de tu Receta" junto a Martín Cárcamo y Belén Soto.