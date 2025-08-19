SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Los abuelos de Kevin no hablaban de amor, pero lo encarnaban. Gracias a sus gestos sencillos y cuidados constantes, él aprendió lo esencial: amar sin condiciones.

Por 
Kevin Cortés

Cuando era chico, no me gustaba decir que vivía con mis abuelos. Siempre venía la misma pregunta: ¿Y tus papás? Y con ella, el silencio incómodo. La explicación que nunca tenía ganas de dar. Pero eso cambió. Hoy, si tengo que contar mi historia, empiezo por ahí: Mis abuelos me criaron. Y si ellos están orgullosos de mí, yo estoy aún más orgulloso de ser su nieto.

Mi abuela se levantaba antes que todos para calentarme la ropa en invierno. Me cocinaba aparte, a escondidas, para que nadie comentara mis mañas. Escuchaba todos mis sueños como si fueran posibles. No siempre los entendía, pero me miraba con una fe tan tranquila que yo terminaba creyéndomelos también.

Mi abuelo trabajó toda su vida sin descanso para que no nos faltara nada. Es de otra generación, de las que no dicen mucho, pero siempre me ha mirado con amor. Cuando empecé a trabajar en moda y a vestirme “distinto”, nunca me dijo nada. Me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, como si con los ojos quisiera decirme: cuídate. Como si pudiera protegerme en silencio.

Nunca me dijeron haz tu tarea, pero se sentaban al lado mío mientras la hacía. No sabían cómo ayudarme, pero estaban. Y eso alcanzaba. Su forma de querer era esa: acompañar. Estar cerca, confiar, impulsarme, incluso cuando no sabían por dónde iba el camino.

Con ellos aprendí que el amor no siempre hace ruido. Aprendí que el amor está en lo más simple: en el pan recién hecho de la once, en un ¿necesitas algo?, en la espera silenciosa en el portón cuando ya sabían que estaba por llegar.

Gracias a ellos fui a la universidad. Gracias a ellos sigo estudiando. Cuando les conté que me venía a España, no hubo reproches ni dudas. No me preguntaron si estaba seguro, ni me hicieron sentir que los estaba dejando. Solo dijeron: ¿Qué tienes que llevar?

Mi abuela me guardó dulces en la maleta. Mi abuelo, esa mañana, apenas me miró. Pero cuando lo hizo, sus ojos estaban distintos. No dijo nada, no lloró. Pero se le notaba todo. Como si, en silencio, estuviera despidiendo una parte de él. Ese día, sin palabras, me dijeron te queremos. Ese día entendí, con más fuerza que nunca, que eso era amor.

Mi abuela, que apenas sabía marcar un número, aprendió a usar el celular solo para poder llamarme. Cuatro años después, todavía se le confunde la diferencia horaria y a veces me llama a las dos de la mañana. Pero cada vez que leo en mi pantalla un ‘mami llamando’, se me iluminan los ojos. Y es que incluso a más de 10.000 kilometros, siguen estando.

Mi abuelo ya no me espera en la puerta, pero me traje su chaqueta. Y cuando me la pongo, lo siento cerca. Cuando camino por ciudades que él nunca conoció, pienso que todo esto -de alguna forma- también es suyo.

A veces cocino con más ganas, solo porque quiero que mi casa huela un poco como la suya. Amaso el pan, prendo el horno, y por un momento vuelvo. Vuelvo a la mesa, a su voz, a sus ojos.

No me alcanzan las palabras para agradecerles. El día que me gradué como el mejor de la carrera, les dediqué el discurso. El día que me titulé de mi máster en España, también. Y si algún día llego más lejos —más de lo que ellos o yo imaginamos—, va a seguir siendo para ellos.

Porque todo lo que sé de amor - y todo lo que soy- me lo enseñaron mis abuelos.

Más sobre:AmorHablemos de amorCrianzaAbuelos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

El nuevo voto disidente de la comisionada Tornel en la norma de la CMF que eleva el pago mínimo con tarjetas de crédito

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia
Chile

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Tía Pikachu quiere volver a la política: es candidata a diputada en la lista de FRVS y AH

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU
Negocios

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena
El Deportivo

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena
Cultura y entretención

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones