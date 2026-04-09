Bachelet se reúne con embajadores de la Unión Europea en Chile en el marco de su candidatura a la ONU

Este jueves los embajadores de la Unión Europea en Chile se reunieron con la expresidenta Michelle Bachelet, esto en el marco de su candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A través de su cuenta de X, los diplomáticos informaron que el encuentro se realizó “para conocer su visión en torno a la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas y dialogar sobre la relevancia del multilateralismo en entorno geopolítico actual”.

En el encuentro estuvieron presentes la embajadora UE, Claudia Gintersdorfer; y el excanciller Heraldo Muñoz, entre otros.

La exjefa de Estado continúa con su carrera al sillón de la ONU, apoyada por los gobiernos de México y Brasil y a pesar que el Presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo del gobierno chileno.

En ese marco, Bachelet estrenó al inicio de esta semana un nuevo sitio web para impulsar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, en el que se prescinde del logo del gobierno de Kast.

El lanzamiento de la plataforma se produjo luego que el 24 de marzo pasado el Mandatario chileno anunció a través de la Cancillería el retiro del apoyo a la cruzada de la ex jefa de Estado por el máximo cargo del organismo multilateral.

El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura de Bachelet y el eventual éxito de su postulación.