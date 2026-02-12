SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric prepara su último consejo de gabinete en medio de disputas con gobierno entrante de Kast

    Este viernes en La Moneda el Presidente encabezará la última reunión con sus 24 ministros. El proceso de cambio de mando y los últimos pendientes del Ejecutivo -principalmente el proyecto de sala cuna- serán parte de la conversación.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Presidencia

    A primera hora de este viernes el Presidente Gabriel Boric se sentará por última vez en la cabecera de las mesas que se instalan en el salón Montt Varas para encabezar un consejo de gabinete.

    Se trata de la instancia en la que mensualmente el mandatario se reúne con sus principales asesores y ministros para delinear la agenda y plan de acción del Ejecutivo.

    Desde Presidencia reafirmaron que se trata “del último consejo de gabinete planificado, que corresponde al mes de febrero”. No obstante “se mantendrá, hasta el término del mandato, la realización periódica del comité político y las diferentes reuniones junto a ministras y ministros”.

    “De todas formas, frente a eventuales contingencias se podría citar un nuevo consejo de gabinete o realizar otras instancias de coordinación”, agregaron desde el equipo del Presidente.

    El encuentro tendrá un cariz especial evidente, al ser el último de estas características y al celebrarse a solo 26 días del cambio de mando, proyectado para el 11 de marzo. Esa jornada, Boric le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, quien de esta manera ascenderá al poder.

    Preparación de cambio de mando

    Por lo mismo, el proceso de cambio de mando será uno de los temas fijos en la tabla de discusión de la reunión de este viernes. Salvo algunas excepciones -como Segegob, Seguridad y Segpres-, a la hora de la reunión ya habrá varios ministros que lograron tener su cita bilateral con los próximos secretarios de Estado y en Interior han mandado a cada una de las carteras a subir información al respecto para agilizar el proceso de cambio de gobierno.

    En La Moneda también transmiten que habrá otro tema inevitable: la legislación de los últimos pendientes para el gobierno de Boric.

    Si bien algunas voces siguen resaltando que se puede avanzar con el fin del CAE y la instalación del FES, lo cierto es que una mayoría dentro de Palacio cree que eso ya pasó. Por lo mismo, el foco principal del Ejecutivo es el despacho el proyecto de sala cuna, cuyo estancamiento en el Senado se convirtió en el principal punto de discordia entre la administración de Boric y el gobierno entrante de Kast.

    En Palacio todos -incluso Boric, en dos ocasiones- acusaron a la UDI de haber frenado la tramitación de esta iniciativa, lo que dejó el camino cuesta arriba para el proyecto, pues en marzo solo habrá una semana para legislar antes del cambio de mando y al proyecto aún le falta una discusión en la Cámara de Diputados.

    Las constantes arremetidas del gobierno de Boric han derivado en la molestia de la UDI y de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Este porque esta semana la ministra Camila Vallejo llegó a acusar al equipo de Kast de no querer avanzar en la discusión de sala cuna.

    “Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, dijo Vallejo en conversación con radio ADN. Este jueves la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, insistió en avanzar durante la “semanita” que queda en la tramitación de la iniciativa.

    Más allá de sala cuna, el gobierno de Boric y el equipo de Kast también se han cruzado por otros temas en la previa del último consejo de gabinete.

    La misma ministra Vallejo cuestionó este jueves en CNN la última gira que tuvo Kast por Europa, donde se juntó con el líder conservador de Hungría, Viktor Orbán, y entregó su discurso más polémico en Bélgica.

    “Hay un relato en esta especie de batalla cultural de la ultraderecha en el mundo de construir como un mono de paja”, dijo, junto con un llamado a ponderar “porque si hablamos de agenda ideológica, el conservadurismo extremo también tiene una agenda ideológica”. Luego, instó a “tener ojo con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los ismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros”.

    Además, otras materias que han implicado cruces entre los gobiernos de Boric y el entrante de Kast son la gestión por los incendios de este verano en el sur, la reconstrucción por los siniestros que en el pasado afectaron a Valparaíso y acusaciones como las que hizo el próximo titular de Obras Públicas, Martín Arrau, quien indicó, apuntando al Mandatario, que otra batalla cultural es “llegar temprano a la oficina”.

    Más sobre:La MonedaGabriel BoricPresidenciaConsejo de gabineteJosé Antonio KastSala cuna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    3.
    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    4.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    5.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud
    Chile

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios
    Negocios

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele
    Mundo

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles