Boric prepara su último consejo de gabinete en medio de disputas con gobierno entrante de Kast

A primera hora de este viernes el Presidente Gabriel Boric se sentará por última vez en la cabecera de las mesas que se instalan en el salón Montt Varas para encabezar un consejo de gabinete.

Se trata de la instancia en la que mensualmente el mandatario se reúne con sus principales asesores y ministros para delinear la agenda y plan de acción del Ejecutivo.

Desde Presidencia reafirmaron que se trata “del último consejo de gabinete planificado, que corresponde al mes de febrero”. No obstante “se mantendrá, hasta el término del mandato, la realización periódica del comité político y las diferentes reuniones junto a ministras y ministros”.

“De todas formas, frente a eventuales contingencias se podría citar un nuevo consejo de gabinete o realizar otras instancias de coordinación”, agregaron desde el equipo del Presidente.

El encuentro tendrá un cariz especial evidente, al ser el último de estas características y al celebrarse a solo 26 días del cambio de mando, proyectado para el 11 de marzo. Esa jornada, Boric le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, quien de esta manera ascenderá al poder.

Preparación de cambio de mando

Por lo mismo, el proceso de cambio de mando será uno de los temas fijos en la tabla de discusión de la reunión de este viernes. Salvo algunas excepciones -como Segegob, Seguridad y Segpres-, a la hora de la reunión ya habrá varios ministros que lograron tener su cita bilateral con los próximos secretarios de Estado y en Interior han mandado a cada una de las carteras a subir información al respecto para agilizar el proceso de cambio de gobierno.

En La Moneda también transmiten que habrá otro tema inevitable: la legislación de los últimos pendientes para el gobierno de Boric.

Si bien algunas voces siguen resaltando que se puede avanzar con el fin del CAE y la instalación del FES, lo cierto es que una mayoría dentro de Palacio cree que eso ya pasó. Por lo mismo, el foco principal del Ejecutivo es el despacho el proyecto de sala cuna, cuyo estancamiento en el Senado se convirtió en el principal punto de discordia entre la administración de Boric y el gobierno entrante de Kast.

En Palacio todos -incluso Boric, en dos ocasiones- acusaron a la UDI de haber frenado la tramitación de esta iniciativa, lo que dejó el camino cuesta arriba para el proyecto, pues en marzo solo habrá una semana para legislar antes del cambio de mando y al proyecto aún le falta una discusión en la Cámara de Diputados.

Las constantes arremetidas del gobierno de Boric han derivado en la molestia de la UDI y de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Este porque esta semana la ministra Camila Vallejo llegó a acusar al equipo de Kast de no querer avanzar en la discusión de sala cuna.

“Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, dijo Vallejo en conversación con radio ADN. Este jueves la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, insistió en avanzar durante la “semanita” que queda en la tramitación de la iniciativa.

Más allá de sala cuna, el gobierno de Boric y el equipo de Kast también se han cruzado por otros temas en la previa del último consejo de gabinete.

La misma ministra Vallejo cuestionó este jueves en CNN la última gira que tuvo Kast por Europa, donde se juntó con el líder conservador de Hungría, Viktor Orbán, y entregó su discurso más polémico en Bélgica.

“Hay un relato en esta especie de batalla cultural de la ultraderecha en el mundo de construir como un mono de paja”, dijo, junto con un llamado a ponderar “porque si hablamos de agenda ideológica, el conservadurismo extremo también tiene una agenda ideológica”. Luego, instó a “tener ojo con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los ismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros”.

Además, otras materias que han implicado cruces entre los gobiernos de Boric y el entrante de Kast son la gestión por los incendios de este verano en el sur, la reconstrucción por los siniestros que en el pasado afectaron a Valparaíso y acusaciones como las que hizo el próximo titular de Obras Públicas, Martín Arrau, quien indicó, apuntando al Mandatario, que otra batalla cultural es “llegar temprano a la oficina”.