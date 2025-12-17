Daniel Jadue y la derrota de Jara: “El gobierno de Boric es el mayor responsable”

La tarde del miércoles, Daniel Jadue protagonizó el penúltimo capítulo del año de su programa “Sin Maquillaje”. El primer tema que abordó en esta oportunidad fue el resultado de la elección presidencial del domingo, que dio por ganador a José Antonio Kast.

El exalcalde de Recoleta hizo una autocrítica como sector y planteó que la izquierda ha perdido fuerza en el trabajo en las bases. Pero, luego, apuntó a quien él considera el principal responsable: el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Es un gobierno que prometió transformaciones y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento. Renunció al cambio constitucional. Recordamos al Presidente llamando a aprobar para reformar. O sea, sumándose al coro de la derecha que decía que el texto constitucional era malo y que después lo íbamos a tener que cambiar. Y el texto constitucional era sumamente bueno”, sostuvo.

“Un gobierno que, además, traicionó su programa. Aprobó el TPP11, militarizó La Araucanía, hizo todo lo que antes decía que no se podía hacer. Es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata Jeannette (Jara), que hizo todo el trabajo que podía hacer”, agregó.

Luego, fue aún más explícito: “El gobierno de Boric es el mayor responsable, junto con la autocrítica de la izquierda. El gobierno es responsable de haber rechazado el quinto retiro después de haber aprobado cuatro (…), de haber eliminado las ayudas sociales que venían de la salida de la pandemia por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal, la inflación y todo este lenguaje económico neoliberal que hemos aprendido tan bien”.

Jadue también lanzó dardos al comando de Jara. Según él, el equipo de campaña “se extralimitó. No había necesidad de maltratar tanto al PC, que había ganado la primaria. Parte del pueblo no entendió por qué la candidata renuncia al programa con el que ganó la primaria para tomar el programa que perdió por paliza la primaria”.

“Queda claro que todas esas renuncias, los gestos a la derecha, la ultraderecha, al centro (…), el aplauso a María Corina Machado, la condena a los procesos de Cuba y Venezuela, bueno, creo que hay que decirlo: no le reportaron ningún rédito electoral. No crecimos un voto en esos sectores”, concluyó.