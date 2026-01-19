Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”

En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el diputado Luis Cuello (PC) se refirió a la apertura que mostró la semana pasada la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, a renunciar a su militancia en la colectividad del martillo y la hoz.

Esto, luego que la exabanderada reconoció públicamente el pasado jueves que evalúa dejar la colectividad en la que milita desde los 14 años. Esta es la primera vez que aborda el asunto tras su derrota en las presidenciales del 14 de diciembre ante José Antonio Kast.

Lo hizo en el marco de su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, declaró la exsecretaria de Estado.

Luego, al ser requerida sobre si con eso se refirió a la continuidad de su militancia, respondió: “Sí, entre otras cosas, de varias en realidad: de lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país”.

Cuello planteó que se trata de una decisión personal de Jara y evitó calificar estas declaraciones de la extitular del Trabajo.

“Ella planteó que está reflexionando. Es una reflexión, por lo tanto, de orden personal. Mal haría en inmiscuirme en opinar sobre algo que está ella reflexionando. Entonces, creo que está en su ámbito personal. Ella tendrá que tomar las definiciones”, respondió.

Y luego agregó: “Naturalmente que nosotros tenemos una tremenda valoración del rol que ha cumplido Jeannette Jara, un orgullo por su desempeño como ministra, como candidata del oficialismo, que lideró una campaña, lideró una coalición de izquierda, centro-izquierda, que incluso incorporó a la Democracia Cristiana. Yo creo que tenemos una enorme valoración de Jeannette Jara y, por lo tanto, lo demás tiene que ver con una reflexión que ella está realizando y así lo expresó”.

El legislador reforzó sus dichos sobre la trayectoria de Jara: “Esta es una reflexión que ella está realizando, que ella expresó y lo que yo puedo decir es que tenemos una gran valoración y sentimos mucho orgullo por el rol que ha desempeñado”.

Los últimos días también han sido turbulentos al interior del PC por la disputa entre los ministros Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación) con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ex-PC), y además por puntos de vista distintos entre militantes a propósito de materias contingentes.

“Yo en realidad no creo mucho en esas categorías (dos almas en el PC), por lo menos no se aplican a nuestra cultura partidaria esto de las almas o que algo es más moderno y otro es más antiguo. La verdad es que no lo creo”, retrucó al ser consultado.

A eso agregó que en la colectividad liderada por Lautaro Carmona existen instancias y procesos “de discusión, de deliberación que son largos, que son reflexivos”.

“Tenemos otro tipo de conformación, otro tipo de estructura, donde apuntamos justamente a la unidad de acción. Por supuesto que hay mucha discusión, puede haber mucha discrepancia en muchos temas. Sin embargo, yo no veo esas, al menos no leo esas categorías. Yo creo que son discusiones que siempre se dan en todos los partidos y porque no en el nuestro”, zanjó.

