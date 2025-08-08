SUSCRÍBETE
El disgusto del gobernador Mundaca contra el Consejo Regional que se filtró por un micrófono abierto

La autoridad regional de Valparaíso también apuntó a la diputada republicana Chiara Barchiesi, quien no tardó en contestar por su cuenta de X.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó un descargo en contra de la bancada republicana de consejeros regionales y el Consejo Regional, calificando el pleno como “peor que el anterior”.

La jornada fue este jueves, la autoridad regional se encontraba conversando con el secretario del organismo, Enrique Astudillo, al termino del pleno N°912. Es en ese momento que se escuchan las palabras de Mundaca debido a que su micrófono estaba abierto.

“Siempre es dura esta hu..., larga, pesada”, se escucha en el video difundido. Luego agregó que “hay un grupo de hue... mirándote y están conspirando para cag...”.

El gobernador prosiguió apuntando al actual pleno, aseverando que es “mucho peor que el anterior”, y acusando que “estos cu... están pensando en cómo ir a Contraloría, en como meterte juicio”.

Tras eso, Mundaca no se detuvo y mencionó a la diputada republicana, Chiara Barchiesi, indicando que “el piño Barchiesi, te quiere cag...”.

En ese momento, Astudillo es quien se da cuenta que el micrófono seguía encendido, y lo apagó. Sin embargo, el registro fue difundido y las recciones del Partido Republicano no se hicieron esperar.

Fue incluso la parlamentaria aludida en el audio la que comentó la situación en su cuenta de X, calificándolo de “fino y elegante”. “Con el ‘piño Barchiesi’ lo vamos a seguir fiscalizando. Porque es nuestra pega, porque la ley se cumple y porque el poder no es un cheque en blanco”, agregó.

