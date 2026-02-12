En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

Hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) llegó este jueves en la mañana la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Defensa, Fernando Barros, para sostener una reunión de coordinación pensando en la instalación del gobierno el próximo 11 de marzo.

En la cita también participó el senador electo Cristián Vial, el futuro minsitro de Obras Públicas, Martín Arrau, y funcionarios de Carabineros, entre otros.

Uno de los temas que se conversó fue la información que publicó La Tercera sobre el diputado y próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet (Amarillos).

Esto, en relación al vínculo del parlamentario con algunos empresarios -entre ellos, el de nacionalidad china Bo Yang, imputado en la causa en la que la Fiscalía investiga presuntos delitos de tráfico de influencias por parte de senadora electa, Karol Cariola (PC)- a través de sociedades que conformaron en el pasado.

Si bien las sociedades no se mantienen activas -debido a que no se iniciaron actividades a través del Servicio de Impuestos Internos-, sí fue motivo de inquietud entre algunos parlamentarios y dirigentes del sector.

Quienes conocieron de la cita -que se mantenía en desarrollo hasta el cierre de esta edición- afirman que si bien no fue el tema central, sí se tomó parte del encuentro y que fue la propia Steinert quien aclaró que se mantiene el nombramiento.

Y es que el tema ha sido una de la preocupaciones que se ha tomado el sector en las últimas horas, pues se trata de una de las subsecretarías clave del “gobierno de emergencia”.

Según fuentes del entorno de Kast, los antecedentes se manejan desde que se empezó a evaluar el nombre del diputado para la subsecretaría de Seguridad e incluso fue conversado directamente con él en una reunión antes de confirmarlo en el cargo.

Y es que tal como tal como se hizo con otras futuras autoridades, sostuvieron un encuentro con el líder de Amarillos para revisar antecedentes y eventuales conflictos de interés que pudiesen surgir una vez confirmado en el cargo y que generaran un flanco en la OPE.

En el equipo del presidente electo, conocían de la públicación de Ciper en marzo pasado y sabían que más allá del empresario chino, había otras conexiones complicadas a través de sociedades con empresarios que se han visto envueltos en causas judiciales. Esto, en relación a casos que salpicaron a la industria de las máquinas tragamonedas y la de las casas de apuestas online como Alberto Hadad Abuhadba, formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

De esa forma, primero descartaron que hubiese causas judiciales en las que el líder de Amarillos estuviese involucrado y, posteriormente, pidieron que Jouannet aclarara los antecedentes.

Quienes conocieron de esa conversación, el diputado afirmó que se trataba solamente de alternativas de negocios que se le presentaron, que efectivamente se iniciaron sociedades pero que, sin embargo, fracasaron, lo que explicaría por qué no se hizo inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ese sentido, también recalcó que ya no mantenía ninguna relación con los involucrados. Así, en la OPE se descartó cualquier irregularidad y según recalcan en el entorno de Kast, antes de nominarlo se hizo toda la revisión de antecedentes, por lo que Joaunnet se mantendrá como el nombre para asumir el próximo 11 de marzo.

Pero aunque en la OPE y en republicanos desdramatizan el tema, en el resto de la derecha sí ha empezado a generar ruido entre algunos parlamentarios.

Al respecto, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán aseguró a La Tercera que “más que reconsiderar designaciones, es muy importante que el futuro subsecretario aclare sus vínculos comerciales y societarios. Sus futuras responsabilidades son tan relevantes y sensibles, que es sumamente importante que no queden dudas respecto a la idoneidad del futuro subsecretario, principalmente en cuanto a transparencia, independencia y eventuales conflictos de intereses”.

En esa línea, el subjefe de la bancada de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que aunque “sería una falta de respeto intentar pautear al gobierno entrante (...), esto no evita la preocupación y las dudas legítimas que surgen en cuanto al entorno profesional del próximo subsecretario, especialmente porque estará a cargo de una de las carteras más sensibles para los objetivos del gobierno de Kast”.

En ese sentido, agregó que “sería conveniente que el próximo subsecretario se desprenda definitivamente de los vínculos informados antes del 11 de marzo”.

Su par de RN, Andrés Celis, en tanto, afirmó que “obviamente que el reportaje no es bueno, esta vinculación que aparece, pero me gustaría conocer la versión del diputado Jouannet , pero evidentemente no es un buen antecedente”.

Por lo que recalcó: “Si efectivamente tuviese una sociedad con personas que están ligadas a tragamonedas o con casinos online, que no están autorizados por ley, considero que no es una designación acertada”.

La diputada del Partido Nacional Libertario (PNL), Gloria Naveillán, cuestionó que “las apariencias son importantes y esto no da una impresión muy maravillosa” y afirmó que “me imagino que el presidente electo habrá investigado todas estas cosas antes de designar a quienes ha designado en cada cargo”.

Hasta el momento, desde la OPE han evitado referirse públicamente al tema y aseguran que por ahora solo está contemplado una vocería al respecto durante el próximo lunes tras la bilateral de Steinert con el actual jefe de la cartera, Luis Cordero.

Eso sí, quien sí habló del asunto fue el futuro titular de Defensa, Fernando Barros, quién -tras la cita en la OPE- indicó brevemente que “no conozco el tema. No tengo antecedentes al respecto”.

La Tercera contactó a Jouannet, sin embargo, no hubo respuesta.