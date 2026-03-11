En víspera del cambio de mando: Kast finaliza reuniones bilaterales y se traslada hasta Cerro Castillo

El mandatario electo, José Antonio Kast, se trasladó esta noche al palacio presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde pernoctará junto a su esposa, María Pía Adriasola, y su círculo más cercano de colaboradores, en la víspera del cambio de mando programado para el mediodía de este miércoles, en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Esto, al finalizar una jornada en la cual el republicano sostuvo una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estados y otros representantes que ya se encuentran en el país para asistir a su asunción.

Las citas -en las que participó además el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna- tuvieron lugar en el Palacio Cousiño, en el centro de Santiago, y comenzaron a las 9:00 de este martes, con el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung.

A su arribo, Kast entregó breves declaraciones a la prensa. “Estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, dijo.

Antes de partir con las citas, agregó que “aquí es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen tener más interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también”, agregó.

Durante la mañana, Kast recibió, además, a el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el secretario general de la OEA, Albert Ramos; el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan; el primer ministro de Haití, Alix Didier; la miembro del gabinete de Japón Matsushina Midori -quien es asesora de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi-, y el director general del Observatorio Europeo Austral (ESO), Xavier Barcons.

Ya desde el mediodía, el futuro mandatario recibió en audiencia al presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami; el rey de España, Felipe VI; el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha; la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz; el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Kirti Vardhan; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; la senadora y ministra de la Universidad y la Investigación de Italia, Anna Maria Bernini; el subsecretario de Estado Parlamentario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Christopher Phillip James; la ministra francesa para la Francofonía, Cooperación Internacional y Franceses en el Extranjero, Eleonore Caroit, para finalizar con la visita del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Miércoles 11 de marzo

La mañana del 11 de marzo arrancará temprano y en dos frentes. Mientras Kast se preparará en la residencia presidencial, sus ministros y subsecretarios se reunirán a primera hora en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes.

Desde allí, partirán en conjunto hacia la Región de Valparaíso para integrarse al primer acto formal del nuevo gobierno: la fotografía oficial del gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, pactada para las 10:30 horas.

A las 12:00 comenzará la ceremonia de transmisión del mando presidencial en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde Gabriel Boric hará entrega de la banda presidencial a Kast, quien posteriormente tomará juramento a su gabinete ministerial.

A las 14:00, y ya como Presidente de la República, ofrecerá junto a la primera dama una recepción en honor a los jefes de Estado extranjeros presentes en el Palacio de Cerro Castillo.

Tras el almuerzo de Cerro Castillo, Kast enfilará hacia Santiago, donde realizará el recorrido por la Alameda en el histórico Ford Galaxie.

La jornada cerrará a las 21:00 con el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca del Palacio de La Moneda, hacia la Plaza de la Constitución.