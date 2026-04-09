Flanqueado por ministras y la primera dama: Presidente Kast entrega su apoyo a Ximena Lincolao tras agresión en la U. Austral

Santiago 8 de abril 2026. El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral de Chile campus de Valdivia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast se reunió esta noche en La Moneda con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, para brindarle su apoyo tras el episodio de agresión sufrido por la secretaria de Estado al interior de la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia.

Todo se registró más temprano en la jornada, cuando la ministra concurrió al campus Isla Teja para participar de la inauguración del año académico. En ese momento, un grupo de estudiantes comenzó una protesta en el exterior del Aula Magna, por lo que la autoridad debió mantenerse al interior por cerca de tres horas. Cuando finalmente salió, la secretaria de Estado fue agredida física y verbalmente mientras intentaba abandonar la casa de estudios.

Y durante la tarde, el Mandatario ocupó su cuenta de X para referirse al hecho, del cual responsabilizó a un “grupo ideologizado” que solo busca “silenciar y amedrentar”. Asimismo, afirmó que los responsables “no quedarán impunes”. En ese momento, adelantó que durante la noche abordaría el tema desde el Palacio de Gobierno.

Así, el jefe de Estado ofreció a las 23.00 un punto de prensa desde La Moneda -tras el arribo de la titular de Ciencia a Santiago- flanqueado por siete ministras de su gabinete y la primera dama, Pía Adriasola, en una puesta en escena donde, además de entregar el apoyo del gobierno a la ministra Lincolao, agradeció de forma individual la labor de cada una de las presentes.

Respaldo a Lincolao

En su alocución, el Presidente Kast calificó el ataque a la titular de Ciencia como “un momento duro y triste para nuestra nación”, tras lo cual aseguró que “lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total” por parte de personas que “ni siquiera merecen llamarse estudiantes”.

Tras cartón, relevó que el hecho “debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación” e indicó que “la violencia es inaceptable” y que “esto no puede volver a repetirse”. Para esto, solicitó la colaboración de todos los chilenos, así como de las autoridades y alumnos de la Universidad Austral.

“Le agradezco a cada una de las ministras que hoy día nos acompañan y que te respaldan, Ximena. Eres un orgullo para Chile. Un orgullo. Una mujer que venció todos los obstáculos que alguien podría imaginar en la vida, que tenía todo por delante en Estados Unidos y decidió venir a servir a su patria” , le señaló Kast a la ministra Lincolao.

A continuación, agradeció a las mujeres de su gabinete por la labor individual que realizan. “Gracias, Trinidad (Steinert), por encabezar el Ministerio de Seguridad. Por levantar la voz y decir que esto no va a quedar impune”, y agregó que lo anunciado por el gobierno en contra de los responsables “no es solamente una querella, es la persecución de estas personas que hoy día, incluso algunos están borrando lo que escribieron en ese momento”.

“Gracias, María Paz (Arzola), por encabezar el Ministerio de Educación. Y le he pedido a la ministra de Educación que le solicite a las autoridades de la universidad que sigan todos los sumarios, que hagan todas las investigaciones necesarias para que esas personas que atacaron a la ministra no queden impunes”, agregó el mandatario.

Además, aprovechó la ocasión de reiterar su apoyo a la titular de la Segegob, Mara Sedini. “Gracias, ministra vocera. Gracias, Mara. Porque también han habido algunos signos de violencia en contra de una mujer valiente, y eso también es inaceptable, porque se van sembrando estas situaciones. Muchos empiezan tangencialmente a agredir y terminan en esto”.

También tuvo palabras para las ministras de la Mujer, Judith Marín; de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y de Deportes, Natalia Duco.

Y se dirigió luego a la primera dama: “Gracias, Pía, por estar aquí, por marcar un estilo distinto de hacer política Porque necesitamos más afecto, más abrazos”.

Cerró con más palabras de apoyo a la ministra Lincolao: “Y, Ximena, te vuelvo a reiterar, cuenta no solo con nosotros como equipo, cuenta con todos los chilenos bien nacidos. Porque, vuelvo a decir, aquí hay un antes y un después. Esto es inaceptable”.