Política

Gobernador Mundaca manifiesta su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

El gobernador dejó atrás las críticas a la candidatura de Jara y destacó que de cara a las elecciones es "fundamental construir unidad".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Dedvi Missene

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (ind), entregó su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara en un evento realizado en la comuna de La Ligua en el marco de su gira nacional.

La autoridad regional que llegó a la gobernación por un cupo del Frente Amplio anteriormente se había distanciado de la candidata oficialista, de hecho, en agosto, en entrevista con La Tercera aseguró que la campaña de la exministra estaba alejada de la ciudadanía.

“¿Sabe lo que le falta a la campaña de Jara? No es popular, no hay populacho, no hay pueblo. Cuando se plantea una campaña que es tan difícil y donde hay modelos de desarrollo en disputa, eso no se logra comprender en la campaña. Le falta pueblo, le falta calle y escuchar las demandas de los ciudadanos y territorios", señaló en ese entonces.

Así las cosas, el gobernador dejó atrás su indefinición y celebró su apoyo a la candidata. En medio del mitin destacó la importancia de fortalecer la unidad del sector de cara a las presidenciales.

En ese sentido, manifestó: “Ponerse a disposición de la campaña de Jeannette Jara hoy es fundamental. Es fundamental construir unidad. Es fundamental hoy día trabajar por la igualdad. Es fundamental hoy día trabajar por la patria y entender que esta no es una elección cualquiera, es una elección que tiene que ver con seguir manteniendo los avances civilizatorios en materia de igualdad de oportunidades, en materia de igualdad de derechos, en respetar la plurinacionalidad de nuestro país".

Por su parte, la candidata agradeció el apoyo de Mundaca y llamó a ampliar las bases del electorado.

“Espero que a partir de hoy día, ustedes salgan a dar afuera esas conversaciones necesarias, con los que piensan distinto de nosotros. Porque con los que piensan igual estamos aquí reunidos. Necesitamos conversar con los que no se han definido o tienen una opinión distinta. Y conquistar corazones y conciencias”, precisó.

