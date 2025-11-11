OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    Desde La Moneda apuntan que el erario presentado "mantiene la responsabilidad fiscal" y que a la vez "tiene un énfasis social".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Camila Vallejo / Álvaro Elizalde

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric salió este martes a defender su propuesta del Presupuesto 2026 luego de las duras críticas surgidas de parte de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

    En su vocería semanal -que no se pudo hacer el lunes por la preparación para el último debate presidencial- la exministra del Trabajo apareció rodeada de los parlamentarios oficialistas que integran la comisión mixta de Presupuesto. Junto a ellos, la candidata subió la apuesta de su desmarque de La Moneda y cuestionó la iniciativa del Ejecutivo al exigir replanteamientos en tres áreas, al tiempo que acusó que “aún están a tiempo de corregir el rumbo”.

    Demandó reponer la glosa republicana -o de libre disposición- eliminada por el Ejecutivo para el próximo año, solicitó mayores recursos para las materias habitacionales y pidió los dineros del programa Más Adulto Mayor.

    Desde Palacio, en horas de la tarde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde relevó al respecto que: “Estamos en el proceso de tramitación legislativa, donde se recogen distintas miradas y se construye acuerdos para la aprobación de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, es importante precisar que ha habido un aumento importante en el gasto social”.

    “Si algo que caracteriza la Ley de Presupuestos que el Presidente Boric ha presentado al Congreso Nacional, es responsabilidad fiscal. Cuando se inició el mandato había un déficit de 11 puntos, en gran medida como resultado de las medidas que se implementaron para enfrentar la pandemia, y lo que hemos realizado durante todos estos años son esfuerzos para avanzar en la convergencia fiscal”, agregó.

    En esa misma línea, apuntó que “se ha presentado un presupuesto responsable, pero al mismo tiempo con énfasis social” y que “esto se ha traducido, por ejemplo, en el Plan de Emergencia Habitacional, en la entrega de la fecha de aproximadamente 227 mil viviendas de las 270 mil comprometidas”.

    En el mismo punto de prensa, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, remarcó que en el caso del Plan Más Adulto Mayor, “se está trabajando específicamente con el ministerio de Salud para generar nuevamente espacio en el marco de gasto, porque creo que eso es fundamental dejarlo claro. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto que compatibiliza la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal”.

    A eso añadió que se está trabajando “en otros programas que también se han levantado respecto de la necesidad de mantener su nivel de gasto respecto del año vigente, y en el caso del presupuesto globalmente, no es un presupuesto que vaya en contra, que no sea un presupuesto social".

    "De hecho, el presupuesto crece, en términos de monto, el mayor crecimiento es el ministerio de Salud. En términos de porcentaje, es el ministerio de Vivienda”, dijo.

    En cuanto a la reposición de la glosa republicana, Berner sostuvo que es parte del debate que se está desarrollando. “Seguiremos debatiendo, viendo cuáles son los puntos de acuerdo, pero siempre manteniendo el espacio de gasto y el límite de gasto que se puso en el proyecto Ley de Presupuesto”.

    Más tarde, en diálogo con 24 Horas, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, señaló que “los candidatos y candidatas presidenciales, en este caso, la candidata Jara, están apostando a ser gobierno el próximo año, y por lo tanto, obviamente que tiene una preocupación especial por esta Ley de Presupuesto”.

    “Esta Ley de Presupuesto va a definir los marcos de gasto social, de gasto público, para el 2026. Y por eso, los parlamentarios, en línea o no con sus candidatos, candidatas también están haciendo críticas, y en algunos casos, como les decía anteriormente, en el caso de los parlamentarios oficialistas, que también han sido críticos en algunos aspectos de la Ley de Presupuesto, han planteado propuestas”.

    Y luego agregó: “Lo que a nosotros nos importa, sobre todas las cosas, es que las críticas vengan acompañadas de propuestas, porque si no, no podemos avanzar, y nosotros necesitamos dejar al país con una Ley de Presupuesto a firme”.

    “El Ejecutivo ha estado conversando con los parlamentarios que representan distintos partidos, distintos territorios, tanto de la oposición como del oficialismo, y nosotros estamos en ese pleno proceso, y por eso digo, yo no quiero adelantar resultados de esta conversación, pero lo que le puedo decir es que en esta conversación hemos visto, además de críticas legítimas, en el oficialismo, capacidad de proponer soluciones para mejorar la Ley de Presupuesto, entendiendo que nosotros también queremos siempre contribuir a que el gasto social mejore, en el sentido de atender las necesidades de vivienda, las necesidades sociales”, enfatizó.

    Más sobre:Presupuesto 2026Álvaro ElizaldeHeidi BernerJeannette JaraCamila Vallejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

    Diputados RN piden a la Contraloría fiscalizar a la Compin ante aparición de letreros de protesta hacia el Congreso

    Médico detenido por presunta defraudación de más de $13 mil millones en licencias falsas será formalizado este miércoles

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT
    Chile

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos
    Negocios

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Latam anuncia cancelación de algunos vuelos para este miércoles y jueves ante huelga de pilotos

    Grupo Patio toma control del 51% de Estructuras Marfil

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte