Jara reacciona al fallo que inhabilitó a Jadue: “Lo ha emitido un tribunal que tiene las facultades para hacerlo”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), abordó este domingo, a su arribo al Te Deum evangélico, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para postular a diputado y ejercer su derecho a sufragio.

El exjefe comunal desacreditó la resolución señalando mediante X que es “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”. En tanto, el PC, si bien reconoció la competencia del tribunal, mostró su disconformidad con que “el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial” y no “la soberanía popular”.

Adicionalmente, respaldó a Jadue para que recurra a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre esto, Jara aseveró este domingo que “es importante que las instituciones que tenemos hoy en día que se respete definitivamente las conclusiones a la que llegue”, marcando así un distanciamiento de la postura adoptada por su partido.

“Es un fallo que ha emitido un tribunal que tiene las facultades para hacerlo” , agregó.

Respecto a la situación del exalcalde, la abanderada oficialista añadió que “me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”,

Caso Monsalve: “Lo relevante es que el proceso judicial avance con transparencia y rapidez”

Jara también se refirió al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de la extensa entrevista que éste concedió a La Tercera.

“Yo, como la mayoría de los que formábamos parte del comité político, me enteré el jueves”, dijo Jara sobre los detalles que fueron conocidos en el Ejecutivo.

En ese sentido, sobre la denuncia de complicaciones en el proceso de defensa expresadas por el exsubsecretario, agregó que “lo relevante es que el proceso judicial avance con la máxima transparencia y rapidez, sin duda serán los tribunales quienes determinen si hay culpabilidad o no, pero se trata de una situación gravísima”.

Asimismo aseguró que “hubo bastante equilibrio por parte del gobierno” para enfrentar la denuncia, contrastando así con lo manifestado por Monsalve.