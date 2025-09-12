SUSCRÍBETE
Nacional

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

La apelación del abogado Marcelo Brunet fue acogida por tres votos contra dos. El tribunal además acogió los requerimientos de la UDI y RN para impugnar la aceptación de candidatura realizada por el Servel. De esta forma, el PC se queda sin su candidato estrella en el distrito 9 de Recoleta.

Por 
María Catalina Batarce
 
Juan Manuel Ojeda
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La tarde de este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó la sentencia con que echó por tierra la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien aspiraba a competir por el distrito 9 que incluye la comuna que él mismo dirigió entre 2012 y 2014.

Por tres votos contra dos, la mayoría de ministros acogió la apelación presentada por el abogado de RN Marcelo Brunet, quien buscaba que se excluyera del padrón electoral al militante comunista. De esta manera el Tricel revocó la decisión de primera instancia que había tomado el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

“Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue", se lee en el fallo.

El fallo dividido es una demostración de lo reñida que estuvo la deliberación al interior del Tricel. Además evidencia que fueron los ministros de sensibilidad de derecha quienes terminaron por sellar el destino de Jadue.

Quienes estuvieron por acoger la apelación y excluir al exalcalde del padrón fue el ministro Arturo Prado y las ministras María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales.

Prado, quien preside el TC, es un magistrado de los cupos externos de la Suprema y es un juez que tradicionalmente ha sido de sensibilidad de derecha. Durante varios años estuvo integrando la Tercera Sala del máximo tribunal y ahora integra la sala dedicada a asuntos civiles.

La magistrada Ravanales, cuando llegó al máximo tribunal, lo hizo como un cupo reivindicado por la derecha. De hecho en el mundo político es sabido de lo que fue su cercanía con la exministra Ángela Vivanco o con la senadora UDI Luz Ebensperger. Actualmente es la encargada de la magistratura para trabajar en la redacción del futuro Código de Ética judicial.

Gajardo, al igual que Prado, es de los cupos externos del máximo tribunal y es una reconocida abogada de derecha. Es especialista en derecho laboral, pero actualmente integra la sala dedicada a los asuntos penales. Antes de transformarse en suprema, fue asesora del Ministerio del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Los votos disidentes fueron de los ministros Mauricio Silva y Gabriel Ascencio. Este último fue exdiputado de la DC.

Tras el fallo del Tricel -la última palabra de la justicia electoral- el otrora jefe comunal de Recoleta se ve imposibilitado de continuar con su candidatura.

La sentencia del Tricel se explica por la situación procesal de Jadue quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel.

“Atendido lo informado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en orden a que el señor Óscar Daniel Jadue Jadue tiene la calidad de acusado desde el 7 de agosto de 2025, presentación sobre la cual recayó la resolución judicial de 11 del mismo mes y año, se dan a su respecto los presupuestos regulados en el artículo 16 N°2 de la Constitución Política de la República para la suspensión del derecho a sufragio“, se lee en la sentencia.

A Jadue le fue mal por partida doble. Adicionalmente, este viernes el Tricel también determinó acoger las impugnaciones presentadas por RN -representada por Brunet- y la UDI -que estuvo representada por Pablo Toloza- respecto de la aceptación de la candidatura por parte del Servel.

“Estamos muy conforme. La ley es clara y una persona acusada como Daniel Jadue no podía ser candidato", afirmó Toloza.

