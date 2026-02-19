Javiera Toro se reúne con María Jesús Wulf para traspaso de Desarrollo Social: uno de los focos fue la reconstrucción

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, encabezó una reunión bilateral de traspaso junto a su sucesora María Jesús Wulf, quien será la encargada de la cartera en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En la instancia también participaron las subsecretarias Francisca Gallegos, Servicios Sociales; Paula Poblete, Evaluación Social, y Verónica Silva, Niñez, y quienes serán sus sucesores, en orden respectivo, Gabriel Ugarte, Alejandro Fernández y Marcelo Sánchez.

Durante la jornada se presentó el informe programático ministerial 2022-2026 que resume los principales avances del período y la protección social en estos años. Además de explicar cómo el ministerio organizó programas en distintos territorios.

Dentro de los contenidos abordados, también se comentó el estado de avance de los procesos de reconstrucción liderados por la cartera en coordinación con otros ministerios, así como la activación de instrumentos como la Ficha Básica de Emergencia y el Sistema de Información Social de Emergencia frente a los incendios forestales en Ñuble y Biobío, asegurando apoyos oportunos a las familias afectadas.

La ministra Javiera Toro señaló que “en esta primera reunión de traspaso con las futuras autoridades pudimos dar cuenta del trabajo realizado para consolidar un sistema de protección social más robusto y articulado”.

“ Este proceso lo estamos realizando con responsabilidad institucional y total transparencia , compartiendo no solo los avances legislativos y estructurales, sino también el trabajo desplegado en terreno frente a emergencias y procesos de reconstrucción, porque la protección social también se expresa en la capacidad del Estado de responder cuando las familias más lo necesitan”, añadió la actual secretaria de Estado.

Por su parte, la futura jefa de cartera, María Jesús Wulf, destacó que “hoy tuvimos una reunión muy importante con la ministra Javiera Toro y su equipo para conocer en detalle el estado del ministerio y los principales desafíos que vienen”.

“Hablamos de políticas que impactan directamente la vida de muchas familias, y por eso esta transición tiene que hacerse con responsabilidad y con información clara. Vamos a trabajar con evidencia, con coordinación y con foco claro en que las políticas sociales lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan. Agradezco la disposición de la ministra y su equipo en este proceso”, indicó Wulf

La reunión permitió además revisar el estado presupuestario, los desafíos normativos en curso y los plazos reglamentarios asociados a la implementación de las nuevas leyes, resguardando un proceso de traspaso ordenado y la continuidad de las políticas públicas dirigidas a la ciudadanía.