Política

Jeannette Jara suma a Matías Toledo a su comando como coordinador de voluntarios

Candidata oficialista llegó la tarde de este martes a la casa de la autoridad de la comuna de Puente Alto para sellar su arribo a la campaña.

Por 
Luis Cerda
 
David Tralma

Esta tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, incorporó formalmente a su comando al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.

Tras una serie de conversaciones, hoy se selló el arribo de la autoridad comunal a la campaña de Jara en la propia casa de Toledo, hasta donde llegó la aspirante oficialista a La Moneda a tomar once.

“Quiero dar la bienvenida al comando, al alcalde Matías Toledo. Estoy convencida que su aporte, el de su familia y de las vecinas y vecinos de Puente Alto, será muy positivo, ya que juntos vamos a organizar cosas buenas para Chile”, indicó Jara en la ocasión.

Si bien Toledo había dicho con anterioridad que sus funciones al interior de la campaña serían dentro del equipo de vocerías, finalmente se determinó que asuma como coordinador de voluntarios.

“Desde ahí vamos a estar trabajando, desde el territorio, con las voluntarias y los voluntarios, en lo que nos gusta a nosotros. Así que, si estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, vamos a estar dispuestos a trabajar por Chile y por tu candidatura (de Jeannette Jara)”, dijo el alcalde.

Cambios en la campaña

La llegada de Toledo a la campaña de Jara se da luego de la peor semana del comando, en la que ella debió asumir que se equivocó al negar durante el foro en Clapes-UC que en su programa de primarias incluía como propuesta la nacionalización del cobre, y entrara en contradicción con algunas declaraciones del jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar.

Desde la próxima semana, la abanderada oficialista además contará con Susana González (PC) como jefa de comunicaciones, luego de que renunciara a su cargo de jefa de gabinete de la ministra vocera Camila Vallejo para unirse a sus filas.

La candidata, tras las turbulencias, busca dar un golpe de timón. Ayer notificó públicamente su decisión de tomar una “ruta distinta” en su campaña, reduciendo sus intervenciones en foros y debates y abocándose en su gira nacional, la que realizará entre el 19 de agosto -un día después del cierre de inscripciones ante el Servel- y la que será anunciada este jueves.

