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    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana

    Todos los nuevos representantes de nuestro país ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este miércoles el Presidente José Antonio Kast designó cinco nuevos embajadores de Chile en el exterior.

    En detalle, nombró a Jaime Baeza, en Canadá; Germán Becker, en República Dominicana; Harry Jürgensen, en Austria; Christian Hodges-Nugent, en República Checa, y Víctor Abujatum, en Egipto.

    Todos los nuevos representantes de nuestro país ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Quiénes son

    Jaime Baeza en Canadá: Es doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad de Essex y master en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown. Periodista de la Universidad Diego Portales. Es experto en Seguridad Internacional, Defensa y Política Comparada. Ex subdirector de la ANEPE en el Ministerio de Defensa de Chile.

    Germán Becker en República Dominicana: Es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como diputado de la República entre 2002 y 2018.

    Harry Jürgensen en Austria: Exdiputado entre 2018 y 2026, que integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara. En el cargo, asistió a las asambleas de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas, en Baréin, Suiza y Uzbekistán. Además, fue miembro de 20 grupos interparlamentarios, entre ellos, el chileno-alemán, el chileno-brasileño y el chileno-chino.

    Christian Hodges-Nugent en República Checa: Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. En la Cancillería fue director general de Ceremonial y Protocolo, y jefe de la División de América del Sur. Fue embajador en Palestina, cónsul general en Madrid, y cónsul en Washington D.C. y en Asunción.

    Víctor Abujatum en Egipto: Administrador público de la Universidad de Santiago de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Checa. En el exterior, también ha cumplido funciones en las embajadas en Alemania y Turquía, y como cónsul en Miami. En la Cancillería ha ejercido como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y como jefe de gabinete en la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.

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