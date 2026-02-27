Kast tras jornada de capacitación con Contraloría: “Para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”
A través de un mensaje en redes sociales el Presidente Electo señaló que "hacer las cosas bien, un compromiso simple pero indispensable”.
El Presidente electo, José Antonio Kast, agradeció durante la mañana de este viernes a la Contraloría General de la República tras la nueva jornada de capacitación a la que asistió junto a parte de sus ministros y sus subsecretarios.
A través de X es que Kast apuntó que “para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”, a la vez que agradeció a la Contraloría por “por apoyar el proceso de inducción de las autoridades en materias de probidad, organización y funcionamiento del Estado”.
“Hacer las cosas bien, un compromiso simple pero indispensable”, cerró en el mensaje que acompañó con una fotografía junto a la contralora Dorothy Pérez.
Este jueves el Presidente electo acudió a la Contraloría para una segunda jornada de inducción para las nuevas autoridades, esto a 13 días del cambio de mando
La instancia partió el pasado 21 de enero cuando 21 de 24 futuros secretarios de Estado acudieron a la primera parte del curso, el que contó con una “clase magistral” de la contralora a las futuras autoridades.
En aquella ocasión, Kast no pudo asistir debido a que se encontraba en el extranjero.
