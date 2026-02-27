Kast tras jornada de capacitación con Contraloría: “Para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”

El Presidente electo, José Antonio Kast, agradeció durante la mañana de este viernes a la Contraloría General de la República tras la nueva jornada de capacitación a la que asistió junto a parte de sus ministros y sus subsecretarios.

A través de X es que Kast apuntó que “para gobernar bien hay que prepararse y capacitarse”, a la vez que agradeció a la Contraloría por “por apoyar el proceso de inducción de las autoridades en materias de probidad, organización y funcionamiento del Estado”.

“Hacer las cosas bien, un compromiso simple pero indispensable”, cerró en el mensaje que acompañó con una fotografía junto a la contralora Dorothy Pérez.

Este jueves el Presidente electo acudió a la Contraloría para una segunda jornada de inducción para las nuevas autoridades, esto a 13 días del cambio de mando

La instancia partió el pasado 21 de enero cuando 21 de 24 futuros secretarios de Estado acudieron a la primera parte del curso, el que contó con una “clase magistral” de la contralora a las futuras autoridades.

En aquella ocasión, Kast no pudo asistir debido a que se encontraba en el extranjero.