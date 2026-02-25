De uso de recursos a fiscalizaciones: los detalles del cierre del curso de Contraloría al que irá Kast y sus ministros

A las 9 de la mañana de este jueves, el presidente electo José Antonio Kast y la mayoría de sus 24 nuevos ministros llegarán hasta la Contraloría General de la República para participar de la tercera fase y final del curso de probidad y transparencia que impulsa la entidad dirigida por Dorothy Pérez.

La instancia partió el pasado 21 de enero cuando 21 de 24 futuros secretarios de Estado acudieron a la primera parte del curso, el que contó con una “clase magistral” de la contralora a las futuras autoridades. En esa oportunidad, Kast no pudo acudir por encontrarse en el extranjero, así como tampoco asistieron los nuevos ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y Energía, Ximena Rincón. La instancia buscaba, principalmente, instruir a las próximas autoridades en temas como buen manejo de recursos públicos, prevención de conflictos de intereses, normativas de lobby y de declaraciones de patrimonio e intereses, entre otras .

Luego vino la segunda fase, en que tanto Kast como los futuros ministros participaron de módulos online, en los que luego de leer la información debían responder preguntas. Si contestaban bien, podían pasar al siguiente módulo . El presidente electo, de hecho, compartió una foto en su cuenta de la red social “X” participando de ellos. ”Aprovechando la tarde para ponerme al día con los módulos online de la inducción de la Contraloría General para las nuevas autoridades. Es un deber y un aporte fundamental para desempeñar correctamente el cargo", escribió el pasado lunes.

Este jueves será la tercera y última fase, la que comprende una capacitación respecto de cómo funciona la labor fiscalizadora de la Contraloría. Justamente ese organismo estará a cargo de supervisar al gobierno de Kast. Dicha capacitación es organizada por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría

La sesión partirá con unas palabras de la contralora Pérez. Luego de ello habrá una charla a cargo de la División Jurídica, justamente sobre esa función en la Contraloría. Ahí, por ejemplo, se hablará sobre los actos habituales, como revisión de reglamentos o tomas de razón, así como de la Constitución y las leyes.

Después estará el bloque a cargo de la División de Fiscalización, liderada por José Manuel Escobar, donde se abordarán las fiscalizaciones habituales de Contraloría, como por ejemplo auditorías y controles del buen uso de recursos públicos.

Más tarde vendrá la capacitación de la función de contabilidad -a cargo de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, liderada por María Soledad Frindt-, que consiste en la definición de criterios y normas contables para asegurar el buen uso de los recursos.

Tras ello se explicará la función pública de la Contraloría, que hace referencia a controles administrativos sobre los funcionarios del Estado.

Posteriormente se hablará de los delitos de funcionarios, un área que está a cargo del Ministerio Público. Al cierre será el momento de exponer del subcontralor general, Víctor Hugo Merino, sobre los juicios de cuenta, que corresponden a una facultad de la Contraloría para determinar responsabilidades administrativas ante posibles faltas durante la función pública.

Con la concreción de este curso, una de las señales que intentó enviar la futura administración Kast fue hacer un contraste con la gestión de Gabriel Boric, que no asistió a dichas capacitaciones. Ello le generó problemas incluso puertas adentro. Por ejemplo, el ministro de Justicia de ese entonces, Luis Cordero, fustigó a los propios funcionarios de gobierno por no estar capacitados para enfrentar temas como el caso Fundaciones.

El próximo gobierno de Kast ha sido más precavido, y durante este mismo miércoles varios de sus funcionarios tuvieron una nueva serie de capacitaciones sobre probidad y transparencia a cargo de los abogados José Pablo Gómez y Gonzalo Guerrero.