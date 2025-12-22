SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Conocedores de la reunión dicen que el Presidente electo le confirmó asistencia al encuentro, en contraste con las autoridades salientes, que no fueron a la misma instancia que la entidad fiscalizadora preparó para ellos.

    Por 
    Luciano Jiménez
    José Antonio Kast y Dorothy Pérez.

    La contralora Dorothy Pérez llegó con una caja de regalo para el Presidente electo José Antonio Kast a la visita protocolar que hizo este lunes la líder de la entidad fiscalizadora al nuevo mandatario, en la “moneda chica”, en La Gloria 88. La cajita contenía en “versión bolsillo” el conjunto de normas y leyes centrales de la administración del Estado, entre ellas la Constitución Política, la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos, y la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo.

    Pérez llegó a las 09:58 y estuvo cerca de una hora, en un encuentro privado. Pero según conocedores de la reunión, en ella Pérez y Kast hablaron sobre cómo debería ser el buen funcionamiento del Estado, así como de normas de probidad y transparencia. Del mismo modo, la contralora extendió una invitación a las autoridades entrantes a asistir a un curso sobre administración pública y probidad que su entidad realiza cuando hay cambio de gobierno para capacitar a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio.

    Conocedores de la reunión sostienen que Kast le confirmó que las nuevas autoridades asistirán al curso que se realizaría a fines de febrero, lo que marca un contraste con la administración de Gabriel Boric. que no acudió a la cita en su oportunidad, cuando asumieron el poder en marzo de 2022.

    José Antonio Kast y Dorothy Pérez.

    Cabe recordar que luego de que estallara el “Caso Convenios” en el que la fundación Democracia Viva ligada al oficialismo fue cuestionada por millonarios traspasos de dinero desde una seremi, en julio del 2023 el gobierno fue cuestionado por no haber acudido a esa capacitación.

    El propio ministro Luis Cordero -en ese entonces titular de Justicia- hizo un reproche a las autoridades de gobierno por la falta de capacitación. “Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. O, al menos, tener tres personas contratadas que son esenciales para evitar problemas administrativos. Un buen jefe jurídico, un buen administrador de finanzas y un buen auditor”, dijo en esa oportunidad.

    De ahí que la asistencia de Kast marca un contraste con su antecesor, justamente en un tema en el que ha querido marcar sus puntos fuertes: la probidad, transparencia y control de los recursos del Estado.

    En dicho curso se abordan temas como el funcionamiento de la ley de probidad y transparencia, cómo funcionan las compras públicas y licitaciones, los traspasos de recursos, cómo evitar la corrupción y prevenir conflictos de interés, entre otros temas.

    Durante el encuentro la contralora además extendió una invitación a Kast a acudir presencialmente a la Contraloría para conocer el trabajo interno del equipo fiscalizador.

    Con todo, la reunión se produce también en un contexto en que una de las propuestas de Kast ha estado en entredicho: su intención de hacer una auditoría a todo el Estado. Durante la campaña el mandatario electo enfatizó que pedirían a un ente externo la auditoría en un plazo de 6 meses para arrojar luces de los US$ 6.000 millones de gasto fiscal que buscan cortar. “Vamos a hacer una revisión completa y exhaustiva de todo el Estado para enfrentar decisivamente con la corrupción”, dijo en abril de este año.

    Sin embargo su propuesta despertó críticas por la factibilidad de realizarla, en un contexto en que su excontendora Jeannette Jara (PC) le criticó el costo que tendría contratar tantas auditorías, en circunstancias que existen cientos de organismos del Estado por auditar.

    Al cierre de esta edición no se confirmó ni descartó que la auditoría propuesta por Kast haya sido tema en la reunión.

