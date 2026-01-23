Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

Durante dos horas estarán los ministros entrantes del futuro gobierno de José Antonio Kast, en un curso de probidad y transparencia que liderará la Contraloría General de la República, a cargo de Dorothy Pérez, durante este lunes a las 10 horas.

Según pudo conocer La Tercera, se espera que haya una participación masiva de 20 de 24 ministros, pero el presidente electo no podrá asistir por encontrarse en una gira de centroamérica, aunque lo cierto es que el mandatario electo tenía intenciones de acudir, y de hecho mandató a sus futuros secretarios de estado a que participen obligatoriamente de ese curso. Ello marcó un contraste con la administración de Gabriel Boric que no participó de ese curso del ente contralor, y que ello provocó que hubiese críticas internas del ministro de Justicia de ese entonces, Luis Cordero, por falta de conocimiento de las autoridades en materia de probidad.

El programa contempla tres fases, la primera que es una charla y dura dos horas y que será liderada por la contralora y por el subcontralor Víctor Hugo Merino. El curso contempla las materias de probidad, conflictos de intereses y correcta gestión de los recursos públicos, además de las normativas de lobby y de las declaraciones de patrimonio e intereses, así como la Constitución Política de la República.

Durante la charla se abordarán materias contables y de presupuesto, asociadas a la correcta inversión de fondos públicos y el presupuesto de la nación. Además se les entregará un organigrama de la administración del Estado y ejemplares de la Constitución.

Posterior a ello viene la segunda etapa que consistirá en un curso con módulos online. El requisito es pasar cada uno de esos módulos a partir de preguntas prácticas y con eso se podrá avanzar hacia el siguiente módulo. Cinco módulos serán para ministros y seis para subsecretarios.

La tercera fase implica un seminario presencial donde participarán funcionarios de la Contraloría, entre ellos jefes de división. La idea es que después el programa se replique a otras partes del país.