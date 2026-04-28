Carabineros detiene en la calle a imputado por agresión al alcalde de San Bernardo que cumplía arresto domiciliario

Personal de la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo concretó la detención de Ernesto González, un sujeto que debía estar cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario total por haber protagonizado una agresión al alcalde Christopher White en un operativo del municipio.

La mañana de este martes, la policía uniformada tomó conocimiento que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de San Bernardo y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, en el marco de la investigación por los hechos acaecidos el 15 de abril.

En paralelo, durante la jornada, el Poder Judicial emitió una orden de detención en contra González por la investigación de un delito de robo por sorpresa, en el que también tendría participación.

El sujeto no estaba en el domicilio fijado por el tribunal tras su formalización por la agresión al alcalde, incumpliendo su medida cautelar.

Con estos antecedentes, personal policial de la 62° Comisaría de San Bernardo, junto a funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP), realizó un despliegue que permitió la detención del sujeto en calle Juan Pablo Segundo en la misma comuna.