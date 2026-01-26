SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    La clase “magistral” que la contralora Pérez le hizo a los ministros de Kast

    21 de los 24 futuros ministros de Estados asistieron este lunes a la charla sobre probidad, transparencia y funcionamiento del Estado que les ofreció la contralora Dorothy Pérez.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Una Constitución Política en formato bolsillo recibieron este lunes 21 de los 24 ministros del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, cuando se congregaron a las 10 de la mañana para participar del curso que la Contraloría General de la República impartió para el gabinete.

    El objetivo del encuentro era que las futuras autoridades recibieran directrices sobre probidad, transparencia y buen manejo de recursos públicos.

    Los futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y Segegob, Mara Sedini.

    A la cita de este lunes solamente se ausentaron los futuros titulares de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, porque estaban en República Dominicana junto a Kast, quien tampoco pudo ir.

    Tampoco llegó la ministra de Energía Ximena Rincón (Demócratas) pues asistió a la sesión del Senado.

    La cita partió un minuto antes de las 10 horas. Varios lo interpretaron como una señal de la importancia que le dio Kast a la capacitación pues desde la OPE había instrucción de asistir.

    La futura titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot, de hecho llegó cerca de 40 minutos antes y fue la primera en arribar.

    El curso partió con una charla de dos horas liderada por la contralora Dorothy Pérez y el subcontralor, Víctor Hugo Merino. Durante la conversación la contralora advirtió al menos tres veces a los ministros que las materias tratadas eran reservadas.

    A cada uno se le dio una libreta para ir tomando apuntes. Según presentes, durante la capacitación, Pérez fue mencionando ministerio por ministerio los problemas e irregularidades que se han ido encontrando.

    La contralora Dorothy Pérez.

    Así por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud -que será liderado por May Chomali- mencionó el caso de las listas de espera y de las licencias médicas que tomaron funcionarios públicos cuando se encontraban fuera del país.

    Ni contratación de parientes ni bloqueos en redes sociales

    Pérez también recordó algunas prohibiciones para los secretarios de Estado, como la contratación de parientes.

    Otra recomendación genérica que hizo la contralora a los futuros ministros es que no pueden bloquear gente en sus redes sociales.

    Asistentes a la cita aseguran que ningún ministro preguntó por temas personales, ya que no era el momento, pero que casi todos hicieron preguntas sobre sus carteras. Así por ejemplo, Poduje consultó por temas administrativos relativos a la reconstrucción tras los incendios que afectan a la zona centro sur del país.

    Parte importante de la charla versó sobre el funcionamiento del Estado con conversaciones sobre temas técnicos relativos a leyes y la Constitución. Además, el subcontralor les habló de responsabilidad administrativa.

    Los últimos en irse fueron Poduje y el futuro titular de Agricultura, Jaime Campos.

    La Contraloría General de la República. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Luego de esta charla vienen otras dos fases, una de ellas online con módulos para que cada ministro y subsecretario lea y luego sea evaluado con una serie de preguntas. En caso de responder bien pasa al siguiente módulo. Mientras que la tercera fase contempla charlas presenciales en la que participarán funcionarios de la Contraloría.

    Los módulos contemplan las materias de probidad, conflictos de intereses y correcta gestión de los recursos públicos, además de las normativas de lobby y de las declaraciones de patrimonio e intereses, así como la Constitución Política de la República.

    Tras la salida de la charla los futuros ministros tuvieron buenas palabras. Poduje dijo que “fue una clase magistral de la contralora de cómo funciona el Estado y las medidas que tenemos que tomar para cuidar los recursos de los chilenos y para cumplir con toda la con todas las con todos los requisitos que tenemos”.

    El próximo titular de las Culturas, Arte y Patrimonio, Francisco Undurraga (Evópoli), recalcó que “yo me voy muy conforme, se nota mucha delicadeza y profundidad sobre cada uno de los temas que nosotros tocamos (...) en adelante nos tocará a nosotros trabajar, espero codo a codo con la contralora, no para que limitaran nuestros accionar hacia adelante, sino que estos sean de acuerdo a la ley“.

    El siguiente ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), dijo que “es una reunión muy útil en donde cada ministro ha tomado debida nota de cuáles son los temas más relevantes, más importantes, para posteriormente desarrollarlos y trabajarlos con sus equipos de subsecretarios y asesores“.

    La alta asistencia del próximo gabinete, contrasta con el debut del primer gabinete del Presidente Gabriel Boric, que no acudió al curso de la Contraloría. En su momento ello fue criticado por el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, quien recriminó que las propias autoridades del Ejecutivo no tuvieran conocimiento interno sobre la probidad.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaDorothy PérezJosé Antonio KastMinistros

    COMENTARIOS

