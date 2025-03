La Moneda desdramatiza anuncio de diputada Cariola de recurrir a CIDH tras allanamiento a horas de su parto

El gobierno desdramatizó y evitó calificar el anuncio de la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el allanamiento a su domicilio, en la misma jornada en que dio a luz a su primer hijo.

La parlamentaria dio a conocer la estrategia judicial a través de un video en sus redes sociales este sábado. Esto, luego del procedimiento policial por orden de la Fiscalía, que en el marco de las indagaciones del caso Sierra Bella, encontró una serie de chats que mantuvo la congresista con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien le planteó propuestas sobre el futuro fallido de la clínica comunal, y le solicitó ayuda para regularizar la situación comercial de un amigo.

“No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, justo ese día, tres horas después de mi parto, para tomar esta acción”, dijo, para luego agregar: “Hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la fuerza que no dejaré que se me acabe por mi hijo Borja y por todos los niños y niñas de nuestro país, para que nunca más se vulnere su interés superior, vamos a seguir adelante”.

En diálogo con Radio Infinita, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, sostuvo que desde el Ejecutivo no les corresponde “calificar si es correcto o incorrecto”, además de recalcar que “las personas tienen el derecho de ejercer su garantía y eso es algo que tiene que ocurrir en cualquier Estado de Derecho”.

“Es lo que la legislación nacional e internacional le entrega a las personas, y por lo tanto, las personas pueden ejercer esos derechos”, reforzó.

Etcheverry fue inquirida si desde el gobierno ven el anuncio de recurrir al CIDH como una desconfianza del funcionamiento del Estado.

“No estoy de acuerdo con esa calificación. Yo creo que las instituciones son complejas, a veces actúan bien, a veces actúan mal. Y la legislación y la configuración de las instituciones prevé que a veces se cometan errores y la forma en cómo lo hace es estableciendo procedimientos administrativos, legales, judiciales, que permitan corregir aquello”, respondió.

A lo que seguidamente añadió: “No podemos tenerle miedo a que se ejerzan los recursos, los derechos y las acciones que la propia ley nos entrega. Eso no significa desconfiar de las instituciones. Al revés, eso significa confiar en las instituciones”.

Para cerrar, la vocera (s) sostuvo que “es natural que se pueda recurrir a las decisiones” y que es “parte esencial del Estado de Derecho. Y no tenemos que sobrecalificar esas acciones como desconfianza u otras cosas. Aquí son instituciones que están funcionando”.