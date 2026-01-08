Las salidas de libreto de Kast en su encuentro con empresarios en ICARE

Por cerca de 50 minutos, el presidente electo, José Antonio Kast, expuso ante el mundo privado en el seminario “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, que organizó Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

Su alocución fue aplaudida y en muchas ocasiones generó risas entre los presentes, por las bromas y salidas de libreto que tuvo.

Dentro de los primeros minutos ya se escuchaban las primeras carcajadas cuando elogió al expresidente Eduardo Frei, que asistió al evento.

“Gracias a todos por acompañarnos. Han sido semanas bien intensas. Creo que el único que me ha ganado intensidad es el presidente Eduardo Frei y debo decirles que perfectamente el presidente podría estar aquí, dándonos una presentación, y sería hasta más entretenida que la mía”, dijo sonriendo.

Más tarde, siguiendo con los agradecimientos, bromeó a los presentes: “Quiero también darle las gracias a todos los que representan otras entidades, porque veo varias entidades gremiales que están convocadas acá, relevantes. Veo también algunos excompañeros de universidad que están igual de canosos que yo”.

En ese mismo tenor, acotó: “Yo los invito a comerse los sanguchitos que si no se van a ir y se los van a tener que llevar en la típica bolsita. Me desconcentra más que todos me estén mirando. Además, cuando comen uno puede mandar un desliz, puede mirar las hojas tranquilo. Es más fácil, más relajado”.

Minutos después ocasionó más carcajadas. “Dios nos quiere siempre, no se preocupen, todo va a estar bien. Eso lo dije el 2021, me retaban y me decían ‘cómo va a estar bien, mira quién salió electo’ (...) Yo dije ‘todo va a estar bien, si Dios nos quiere’. Miren el precio del cobre que nos está regalando”.