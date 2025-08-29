SUSCRÍBETE
Matthei reprocha dichos de Loncon y afirma que en La Araucanía y Biobío “hay terrorismo”

La abanderada presidencial de Chile Vamos remarcó que las declaraciones de la aspirante al Senado "demuestran una desconexión total con la realidad y un ninguneo al sufrimiento de tanta gente".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Evelyn Matthei / Elisa Loncon

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reprochó las declaraciones de la aspirante al Senado, Elisa Loncon, en que descartó que en la Macrozona Sur exista el terrorismo.

En concreto, en la jornada de ayer la expresidenta de la Convención Constitucional sostuvo en conversación con CNN Chile que “no hay terrorismo en La Araucanía”, sino que crimen organizado. Hoy, en tanto, en entrevista con radio Universidad de Chile, dijo que si bien no es abogada, su postura “está fundamentada en los hechos de la jurisprudencia de los tribunales de Chile”.

Los dichos de Loncon no fueron bien recibidos por la carta presidencial de la derecha tradicional, lo que retrucó a través de sus redes sociales.

“En La Araucanía, Biobío y varias zonas más del sur de Chile hay terrorismo, y la gente lo sufre a diario”, escribió Matthei en su cuenta de X.

De acuerdo a la exalcaldesa de Providencia “estas declaraciones (de Loncon) demuestran una desconexión total con la realidad y un ninguneo al sufrimiento de tanta gente”.

“Nosotros vamos a escuchar a la región, a su gente y a tomar las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado”, cerró.

