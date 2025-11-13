OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Me parece una exageración”: Aedo por exigencia a Jara de disculparse por polémicos cánticos en cierre de campaña

    El vocero de la campaña de la candidata oficialista apuntó que la abanderada no compartió la situación y que por su parte no le gustó "en absoluto".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Valparaiso, 6 de agosto 2025 Punto de prensa del diputado Eric Aedo Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El vicepresidente de la Cámara de Diputados y vocero de la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara, Eric Aedo (DC), se refirió a los polémicos cánticos en contra de Carabineros de parte del público que asistió al cierre de campaña de Jara, indicado que “me parece una exageración” el pedido de la oposición de que la abanderada pida disculpas.

    Los gritos que se escucharon en Plaza de Maipú fueron: “El que no salta es paco”. La reacción de parlamentarios y de otras figuras de la oposición no se hizo esperar, exigiendo que la abanderada pidiera disculpas por ello.

    Yo creo que pedir disculpas la candidata por los cánticos de terceros, la verdad que me parece una exageración. Yo te lo digo con toda franqueza. Y me parece que lo que hay que medir es el liderazgo de Jeannette Jara frente a la situación, y que obviamente no la compartió”, opinó el diputado Aedo en conversación con radio Agricultura.

    “Ahora, evidentemente, porque tampoco voy a escabullir eso, no es algo que a mí en lo absoluto me haya gustado que se hayan hecho esos cánticos. Ni contra las candidaturas. Y te lo digo muy francamente, nosotros dos siempre hablamos de esta forma, porque hay que situarse en el país que hoy día estamos viviendo”, aclaró.

    En esa línea, el parlamentario señaló que actualmente se debe entender que la seguridad es un tema “vital”. “Aquí la gente se está jugando la vida literalmente. La gente no tiene temor que la asalten. No, el temor es mayor, el temor es que te maten. Y todos recordamos, efectivamente, lo que sucedió el año 2019, la confrontación que una parte de la población tuvo con Carabinero, con las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, pero ese es un Chile que ya quedó atrás”, explicó Aedo.

    “Hoy día el acento está en la seguridad, está en el orden público. Hoy día las fuerzas de seguridad son las que tienen de las mejores evaluaciones, incluso en la opinión pública. Entonces en un lapso de seis años ha habido un viraje, ha habido un cambio, y ese cambio también todos los sectores políticos tienen que tomarlo en consideración y valorarlo”, añadió.

    Más sobre:Eric AedoJeanette JaraElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach
    Chile

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas
    Negocios

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    Más de la mitad del sector metalúrgico espera los resultados de las elecciones para definir sus decisiones de inversión

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado
    Tendencias

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026
    El Deportivo

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026

    “Como técnico, una buena o mala decisión puede marcarte”: Esteban González define su futuro tras ser campeón con Coquimbo

    DT de Italia se lanza contra las Eliminatorias Sudamericanas: “Son diez y seis clasifican; acá los grupos son cerrados”

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte