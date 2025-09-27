SUSCRÍBETE
Política

Schönhaut vs. Alcalde: las principales almas del Frente Amplio miden fuerzas en el barrio alto

Ambas militantes del FA, una ex Convergencia y otra ex RD, compiten por lograr un escaño en una zona difícil para la izquierda. Esta contienda tiene como telón de fondo la soterrada disputa interna en la colectividad.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones
Constanza Schönhaut con Isidora Alcalde

Constanza Schönhaut e Isidora Alcalde. Ambas candidatas del Frente Amplio a la Cámara por el distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura) ya echaron a andar la maquinaria.

Aunque han tratado de mantener una contienda “sorora”, detrás de ellas hay una soterrada pugna de facciones del Frente Amplio, debido a que los partidos que se fusionaron para fundar la colectividad (Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes) aún no logran procesar sus diferencias. Ello se reflejó en la conflictiva negociación parlamentaria que dejó varias heridas internas y profundizó la demarcación de los “lotes” partidarios.

Schönhaut pertenece a Desbordar Lo Posible (DLP), grupo de militantes que -al igual que el Presidente Gabriel Boric- en su mayoría venían de Convergencia y del Movimiento Autonomista formado en la U. de Chile. El diputado Gonzalo Winter y la presidenta del partido, Constanza Martínez, son los rostros de esa facción que siempre ha sido la más cercana a Boric. En el pasado, Schönhaut fue convencional representando a las mismas comunas del distrito 11 y fue candidata a alcaldesa de Las Condes, por lo que sus cercanos siempre defendieron su derecho a ser la carta principal del FA en el barrio alto..

No obstante, Alcalde también tenía méritos para entrar en la parlamentaria. Fue la primera concejala del frenteamplismo en ser elegida en Las Condes en 2021. Fue la tercera más votada en la comuna y logró el mayor caudal electoral del FA en concejales de todo el país. Alcalde había militado en Revolución Democrática e integra el lote Crear para Creer. A diferencia de Schönhaut, ella no viene de una corriente estudiantil, sino que es parte de un elenco de profesionales jóvenes -por lo tanto, con una mirada menos contestataria- que se integró al Frente Amplio. Entre los rostros de este grupo están, por ejemplo, los alcaldes Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti, también ex RD.

Por estos factores, el distrito 11 fue precisamente uno de los territorios difíciles de resolver, ya que no estaba asegurado en principio que el FA pudiese tener dos cupos.

Luego vino la separación de la izquierda en dos pactos que derivó en otro problema. Si bien se abrió más espacio, sepultó las posibilidades del oficialismo para lograr dos escaños en el difícil “barrio alto”, condenando a las dos candidatas a enfrentarse, ya que solo una saldría elegida, siempre que sumen más que la lista de Tomás Hirsch.

Fue tal el grado de tensión, que hubo un riesgo cierto de que Schönhaut fuese bajada de la lista parlamentaria. Al final, DLP tuvo que ceder en otras zonas a cambio de proteger a la exconvencional. Como contraparte, los ex RD también tuvieron que hacer un gesto y relegar a Alcalde al segundo lugar de la lista.

Entre ambas se evidencia un despliegue parejo en sus campañas. Schönhaut inició su carrera el 17 de septiembre, junto al alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), quien para compensar estuvo el lunes 22 en el acto de Alcalde para lanzar su campaña.

En la noche de ese día, por su parte, en el restaurante Da Noi, Schönhaut se reunió con figuras relevantes del FA, con el objetivo de recaudar fondos para su campaña electoral. Hasta el lugar, concurrieron los diputados Winter y Lorena Fries, además de Concha.

Alcalde hará un evento de recaudación similar el próximo martes en su casa, un vino de honor, con figuras del oficialismo y del mundo cultural, al que ya tiene comprometida su asistencia Tomás Vodanovic. En los próximos días realizará otro encuentro privado con personalidades del FA.

