Tras discurso de Isabel Allende: Lagos Weber apunta a “otras personas que tienen responsabilidades” y reprocha criterio de Moya

Al finalizar el discurso de despedida de la senadora Isabel Allende (PS), la mesa directiva del Senado se pronunció sobre su inminente destitución tras los vicios de inconstitucionalidad detectados en la truncada compraventa de la casa en Guardia Vieja que pertenecía al expresidente Salvador Allende.

Si bien el presidente de la testera, Manuel José Ossandón (RN) manifestó su “tristeza humana” por la situación, de todas formas precisó que la Cámara Alta seguirá trabajando con normalidad y que no les corresponde "juzgar un dictamen".

Quien fue más allá con sus lamentos fue el vicepresidente Ricardo Lagos Weber (PPD).

En el punto de prensa señaló: “Yo no he dudado un segundo de la buena fe de la senadora Allende. Tengo una admiración por Isabel Allende en esa materia. Creo que su discurso fue bien contundente en eso, yo me atengo a lo que ella señaló. Quiero resaltar que Isabel Allende en tres oportunidades de su intervención, hizo una autocrítica. Desde la buena fe, pero la asumió“.

Asimismo, se sumó a los llamados a indagar en responsabilidades administrativas. “Lo que cabe ahora es que si hay otras personas que también tienen que asumir sus responsabilidades”, sostuvo.

En esa línea, apuntó directamente a los recientes dichos de la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moy (FA), quien debe velar por la legalidad de los documentos que firma el Presidente Gabriel Boric.

Moya volvió a estar en el ojo de la polémica luego de su testimonio ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en donde reconoció que estaba al tanto de la inhabilidad de la legisladora.

Ante esto, Lagos Weber señaló: “Son declaraciones bien fuertes que suenan un poco a contrapelo de la legalidad que se busca de los actos y señalar que no está dentro de su mandato. Tal vez habría que clarificar mejor qué quiere decir eso. O tal vez estoy diciendo que es fuerte porque suena contradictorio".

Pese a su cuestionamiento, aclaró que no es su intención “pedir la renuncia de nadie”.