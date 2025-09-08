SUSCRÍBETE
Política

Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: “Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno”

La ministra entregó cifras, y aseguró que el gobierno asumió en "una situación totalmente crítica en materia de seguridad".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

En su habitual punto de prensa de los lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en materia de seguridad.

En concreto, el aspirante a La Moneda contradijo al ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien hace unos días señaló que el gobierno dejará el poder con una situación “normalizada” en la materia. En ese escenario, Kast acusó al ministro de no estar “haciendo su trabajo”. Además, el republicano acusó a la ministra de ser una portavoz de Jeannette Jara.

En ese contexto, Vallejo remarcó que desde el gobierno practican la prescindencia, pero que esta “no se puede confundir con las ganas que tienen algunos de que el gobierno ni siquiera pueda defender el alza de pensiones que ha promovido a través de la reforma previsional”, aludiendo a la propuesta de Kast de modificar la reforma previsional.

En cuanto a seguridad, la ministra destacó los “72 proyectos de ley o todos los esfuerzos institucionales que hemos hecho para quebrar con la alza de homicidio o de ingresos irregulares por pasos fronterizos en nuestro país o por disminuir la violencia rural”.

En esa línea, entregó algunas cifras. Respecto a los ingresos irregulares señaló que “antes de que llegáramos a ser gobierno, entre el 2018 y 2021, hubo un 797% de aumento de ingresos irregulares en nuestra frontera, según los datos de nuestra policía, la PDI”.

En ese sentido, aseguró que se tuvo que “reforzar la frontera, poner recursos, tecnología y la disminución ha sido un 48,3%“.

Sobre la violencia rural en la Macrozona Sur, señaló que entre el 2018 y 2021, se registró un aumento de 161%. “Y tuvimos que también hacer un esfuerzo para disminuir una caída de 70% entre el 2021 y 2024″, sostuvo.

Con ello, señaló que el ministro Cordero se refería a que en materia de seguridad el gobierno tendrá “que entregar el país en mejores condiciones respecto a cómo lo recibimos nosotros”.

“Porque teníamos una institucionalidad debilitada, porque las cifras de ingreso irregular, los homicidios, los secuestros y la violencia rural venían al alza, y los líderes de las bandas de crimen organizado habían ingresado en nuestro país entre el 2018 y 2019 con visa y por pasos regulares“, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Nos tuvimos que hacer cargo de priorizar en la agenda de seguridad como gobierno, porque tuvimos que recibir una situación totalmente crítica en materia de seguridad".

“En Chile antes no había política nacional contra el crimen organizado”, indicó. En ese sentido, señaló que el gobierno “obviamente” espera “dejar en herencia a la próxima administración una mejor capacidad del Estado institucional”.

“Con más recursos para enfrentar este problema porque, insisto, lo que nos tocó enfrentar a nosotros no se lo deseamos a ningún otro gobierno", aseveró.

Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: "Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno"
Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: “Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno”

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío
Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Carlo Ancelotti cita el enfrentamiento contra la Roja antes de visitar a Bolivia
Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Sebastián Yatra estrena el vídeo de "Amen": velo aquí
Primer ministro François Bayrou pierde el voto de confianza y se profundiza crisis política en Francia
Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
