Vicente Bruna, el futuro secretario general de republicanos que estudió en el colegio de Kast

Durante este jueves en la mañana, junto a los representantes de la UDI y RN, el prosecretario del Partido Republicano, Vicente Bruna (29 años), llegó hasta La Moneda para participar de una nueva reunión con el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

El encuentro, reconocen fuentes de la colectividad, fue su estreno como secretario general del partido. Aunque en la tienda recalcan que aún restan detalles para que asuma el cargo, pues su nombre tiene que se ratificado por dos tercios de la comisión política, lo cierto es que en el papel, ya lleva varios días en ese rol, después de que -tras el cambio de mando- Ruth Hurtado llegara al Segundo Piso del Palacio de Gobierno, como Jefa de Gestión Ciudadana.

En ese contexto, Bruna apareció como el candidato natural para asumir como su reemplazo. No solo porque desde 2023 se desempeña como prosecretario del partido, cargo en el que algunas veces tuvo que asumir como subrogante de Hurtado, sino también porque se trata de uno de los fundadores de la colectividad.

De hecho, durante el lunes Bruna ya había llegado hasta La Moneda como representrante de republicanos a una primera reunión con Irarrázaval junto a sus asesores, para avanzar en los nombramientos pendientes, particularmente de servicios regionales ministeriales (seremi).

Al igual que varios de la segunda línea de la tienda, Bruna pertenece al grupo de jóvenes que en 2019 firmó para conformar el partido después de haber sido convocado por el propio José Antonio Kast. En ese contexto, con la colectividad ya constituida, asumió la tarea de coordinar la formación de toda la estructura juvenil de la tienda.

Quienes lo conocen afirman que si bien en su trayectoria en el partido ha asumido un rol más técnico y operativo, de igual forma es uno de los representantes más fuertes del “ADN republicano”. Y es que a diferencia de varios, aunque sí tuvo un paso por el Movimiento Gremial, no viene de la UDI, y sus primeros acercamientos en política los dio justamente en el mundo republicano.

De hecho, fue compañero de Nicolás Kast -uno de los nueve hijos del Presidente- en el Colegio Campanario, establecimiento educacional que pertenece a la familia y donde justamente conoció al Mandatario. Así, al igual que el Jefe de Estado forma parte del movimiento Schoenstatt.

Tras terminar sus estudio en el Campanario, ingresó a estudiar Psicología a la Universidad de Los Andes, donde llegó a la federación de estudiantes. Por esos años, en tanto, también tuvo un paso por la Fundación Chile Siempre.

Ya en el partido, fue el primer presidente de la Juventud republicana y más tarde se desempeñó como vicepresidente y hoy prosecretario, siendo -por ejemplo- muy cercano al presidete del partido, Arturo Squella. En su último cargo, más que un rol político, ha asumido principalmente las tareas administrativas del partido y también más operativas.

Por ejemplo, en la colectividad recalcan que uno de sus fuertes es el trabajo territorial, siendo una de las figuras fijas del partido para las visitas informativas a las distintas comunas y regiones del país. En ese contexto, durante la última campaña presidencial ejerció justamente como jefe territorial, coordinando parte del despliegue con las directivas regionales.

En 2021, tuvo la que hasta el momento ha sido su única carrera electoral, cuando fue candidato a concejal por Buin.

Así, si bien ha estado lejos de asumir un rol público, en el partido afirman que de las figuras más jóvenes del partido, es uno de los con mayor peso. Al igual que otros republicanos, sus pocas intervenciones públicas las ha dado en el programa Voces por Chile de Radio Agricultura, donde ha ejercido como panelista.