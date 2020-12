Los mejores regalos para fanáticos de Star Wars

Quién hubiese imaginado, a fines de los años setenta, que esa novedosa película de ciencia ficción estaría consolidada como una mega franquicia a poco más de cuarentena años de su estreno. “Cuando hicimos la primera película, pensamos que iba a ser una sola. Sin embargo, debido a su éxito, comenzamos a planear las secuelas”, dijo alguna vez su director y creador, George Lucas.

Nadie daba un peso por Star Wars en sus inicios. Lucas se inspiró en El Planeta de los Simios y el cómic Flash Gordon y, tras varias revisiones y reformulaciones, fueron Twentieth Century Fox los que accedieron a grabar, pero con un gran condición: George Lucas debió renunciar a su sueldo como director a cambio de adjudicarse el 40% de las ventas de taquilla y todos los derechos de merchandising. Lo que comenzó como una historia llena de trabas, hoy es una mina de oro y parte sustancial del conglomerado de compañías que alberga Disney.

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana

La primera película que se lanzó fue La guerra de las galaxias: una nueva esperanza, donde la Alianza Rebelde se enfrenta contra el Imperio. En esta película Luke conoce a Obi-Wan, quien debe salvar a la Princesa Leia, retenida por el Imperio tras robar los planos de la Estrella de la Muerte, un arma capaz de destruir planetas enteros. A ellos se unen el contrabandista Han Solo y su inseparable amigo Chewbacca.

Star Wars no se lanzó en orden cronológico. Con el éxito que tuvo la primera película, se hicieron los episodios V y VI, luego vinieron las precuelas: I, II y III, además de las películas posteriores, los episodios VI, VII y IX. Para que te quede todo bien claro, puedes leer esta infografía realizada por Pictoline, en la que explican a grandes rasgos el argumento de este universo, sin los spin off.

Pero la saga de este universo no se agota en estas películas, ya que sigue teniendo recursos inagotables a través de sus spin off, sean a través de films como Rogue One o series como The Mandalorian, un éxito para grandes y pequeños, sobre todo por Baby Yoda, también conocido como “Grogu”.

Algunas cifras y datos

-Según Forbes, por cada dólar que Star Wars ingresa en taquilla, se reciben aproximadamente otros cuatro con la venta de productos relacionados.

-Los episodios de Star Wars estrenados desde 1977 han obtenido más de 6.900 millones de dólares en ganancias, según el sitio especializado Box Office Mojo.

-George Lucas es una de las personas más adineradas del mundo y su fortuna supera los 6.4 mil millones de dólares, según Business Insider.

-El especial de Navidad de Star Wars (1978) no fue una noticia positiva para Harrison Ford, según un artículo de Mental Floss. “No estaba contento de estar ahí”, dijo, mientras que Carrie Fisher había enganchado porque iba a cantar una canción.

-La compañía de anteojos Shade Station hizo un estimado de cuánto costaría en realidad el traje de Lord Vader. La suma llegaría a los $18,3 millones de pesos.

-¿Cuál es la recomendación para ver Star Wars? Según su creador, se debe seguir el orden numérico. “Es la manera de hacerlo bien: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así se supone que debe hacerse. Solo porque tomó mucho tiempo filmarlas no significa que no debas verlas en orden “, dijo Lucas a Vulture.

-El 30 de octubre del 2012, George Lucas y el presidente de Walt Disney Company, Bob Iger, firmaron el contrato de venta de Lucasfilm por 4.050 millones de dólares, con una mitad en efectivo y la otra en casi 40 millones de acciones de Disney. Actualmente, la cabeza de Lucasfilms es Kathleen Kennedy.

-La película que estaríamos prontos a ver sería Obi Wan Kenobi, una aventura del maestro de Luke que será interpretada por Ewan McGregor.

-The Mandalorian, la serie del momento en Disney+, ya tiene confirmada su temporada 3, por lo que aún quedan aventuras para rato.

A continuación, si algún familiar, amigo o ser querido es fanático de La guerra de las galaxias, seleccionamos algunos artículos del merchandising de Star Wars que de seguro lo harán feliz esta Navidad.

Zapatillas Adidas NMD_R1 The Child

Adidas sacó una colección de zaparillas inspirada en The Mandalorian, en la que icónicos modelos —como la Gazelle, la Boost o la Superstar— se transforman “en los personajes más grandiosos de la galaxia”. En esta, las NMD se inspiran en Grogu o El Niño —mejor conocido como Baby Yoda— y llaman a “encontrar tu camino”.

Polera Baby Yoda Index Star Wars

Seguimos con el Mandalorian, la última novedad de este inagotable universo. Esta polera promete ser la favorita para cualquier fanático de la saga, más si se encuentra solo a mitad de precio.

Libreta premium Star Wars Ewok Furry

Un nuevo año debe empezar con una nueva libreta. Mejor si es peluda y tiene en su tapa la cara de uno de estos adorables (y letales) personajes.

Botella 1 litro Star Wars C3PO

Libre de BPA, esta es una botella con C3PO de la que no te vas a querer despegar en los días calurosos. Eso sí, no hace observaciones humorísticas ni se queja constantemente.

Pantuflas de Wookie Star Wars

A cualquier seguidor de Star Wars le gustará despertar y moverse por su casa caminando como Chewbacca, además de bostezar con el mismo tono de voz. Peludas y cómodas, tienen una rebaja especial para quienes paguen con Chek o tarjeta Ripley. De lo contrario, el valor original es de $13.590.

Animatronic Hasbro de Baby Yoda

¿Se acuerdan que en los 2000 todos querían tener un Furby? Ahora, ese deseo se ha reencarnado en Baby Yoda, y no son pocos los que desean tener un muñeco que hable y se mueva como él. Hasbro lo hizo real con este animatronic de El Niño. Tiene más de 25 combinaciones de sonido y movimiento. Este juguete de culto está en Amazon, y el mejor precio que cotizamos fue el de 72.22 dólares más otros 25.55 en costos de envío. Eso se traduce en algo más de 70 mil pesos.

En este video lo puedes ver en acción:

Lego Star Wars: Millennium Falcon

No podía faltar la réplica del Millennium Falcon en Lego. La construcción de esta nave puede ser un gran momento de construcción en familia, ya que el modelo es ideal para pequeños de 6 a 12 años.

Máscara Darth Vader

En ninguna casa habitada por un fanático de Star Wars puede faltar la máscara más famosa de la historia del cine. Sirve para cumpleaños, juegos con los niños, Halloweens, fiestas de disfraces o carretes que se van hacia al lado oscuro de la fuerza.

Vasos Star Wars: A New Hope

Para los más vintage, cuyo lazo con la saga se afirma principalmente en la primera de las películas, creada en 1977, estos vasos les vienen como anillo al dedo. Cada uno es un pequeño tributo a los personajes principales de este episodio.

Libro Art Therapy: Star Wars

Si la persona a la que piensas regalarle algo le gusta pintar mandalas y también Star Wars, entonces acá está la mezcla más perfecta de la galaxia. Es un libro con 100 imágenes de La guerra de las galaxias para colorear, relajarse y “dejar que la creatividad fluya a través de ti”, como dice en su contratapa.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 14 de diciembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.