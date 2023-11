Reseña | Edifier W240TN: audífonos con insuperable relación precio-calidad.

En la última década, hemos sido testigos de la transición de los audífonos cableados a los cada vez más apetecidos inalámbricos, que periódicamente mejoran su tecnología Bluetooth como también la cancelación de ruido activa, el sonido ambiental y el inmersivo, la incorporación de micrófonos, los comandos táctiles, la asistencia por voz, las aplicaciones gamer y otras múltiples funcionalidades. Esa sofisticación no solo ha complejizado su usabilidad, sino que además ha tenido un impacto en su precio.

Atrás parecen quedar los días en que los audífonos servían tan sólo para escuchar música. Sin embargo, es difícil no cuestionarse: ¿no será que el mercado va mucho más rápido que los usuarios? No se puede obviar, eso sí, que las necesidades básicas han aumentado tras la pandemia. Para muchas personas, los auriculares han dejado de ser tan sólo un puente hacia el goce y la entretención, sino que además se han vuelto una herramienta indispensable para el teletrabajo y otras actividades telemáticas.

Bajo este contexto evaluamos los W240TN, uno de los más recientes modelos de Edifier, compañía china que desde mediados de los años noventa ha destacado por el diseño y manufactura de sus dispositivos de audio, que van de los ahora clásicos parlantes para computadores hasta sistemas de sonido modernos para el hogar. En su desembarco a Chile, donde ya cuentan con un depósito y una tienda online, han salido a la carga con estos audífonos. Aquí nuestra opinión.

Especificaciones técnicas

Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz

Nivel de presión sonora: 92dB ± 3d SPL (A)

Bluetooth: Versión 5.3

Diámetro del driver: Tweeter dinámico 6 mm + Woofer dinámico 10 mm

Audio códecs: SBC

Cancelación de ruido: Sí

Sonido ambiental: Sí

Puerto de carga: USB Type-C

Batería con ANC encendido: 7 horas + 14 horas de estuche de carga

Batería con ANC apagado: 8,5 horas + 17 horas de estuche de carga

Peso auriculares: 11,6 gramos aprox

Peso estuche de carga: 39,6 gramos aprox

Resistencia al agua y polvo: Sí, con certificación IP55

Primeras impresiones: diseño llamativo

Los W240TN destacan rápidamente por su particular diseño. Comenzando por el estuche cargador, que a la ya estandarizada forma de cofre con apertura vertical plegable, le agrega bordes y caras que le otorgan un aspecto geométrico, algo tosco, pero bastante distintivo.

Desde la cara frontal, justo en la junta de la tapa y la base, una cuidada hendidura le da espacio a un sutil panel LED horizontal, desde el cual dispara una luz blanca que sirve como señal de carga. En la cara trasera, en tanto, se encuentra la salida USB-C para el cable cargador junto al botón de reseteo.

Tanto o más particular es el diseño de los audífonos. Estos, de tipo in ear e inalámbricos, pasan de la clásica forma vertical y alargada —con una cola apuntando hacia el suelo— para proponer un innovador diseño horizontal, de tres estructuras circulares, que describen una suave pendiente hacia el exterior.

Si es por buscar similitudes con otros modelos que hemos revisado, los W240 están más cercanos a los WF-1000XM4 de Sony que a los AirPods de Apple.

En uso: sencillo y certero

Pese a su particular diseño, Edifier opta por la simpleza antes que la sofisticación en cuanto a la usabilidad. Algo que también pudimos captar en los W820NB Plus, otro de sus modelos inalámbricos, aunque de tipo circumaural.

Por ejemplo, no se requiere de la descarga de una aplicación para emparejar los W240TN al smartphone. Aunque, como veremos más adelante, tener la app Edifier Connect —gratuita en Google Play y App Store— tiene una serie de ventajas, sobre todo en la personalización del dispositivo.

El estuche de los Edifier W240TN es sencillo pero estilizado, con una pequeña sonrisa que le da bastante carácter.

El ajuste en los oídos resulta cómodo y firme, aunque menos profundo que en otros modelos, lo que implica menor hermetismo respecto al ambiente. Eso puede serle más agradable a quienes les inquieta la sensación de encapsulamiento que generar ciertos auriculares de tipo in ear o intraural.

En la cara frontal, que da de frente hacia el exterior, cada auricular de este modelo posee un botón desde el cual se pueden comandar sus funciones principales: reproducir, pausar, adelantar o retroceder un track, así como activar la cancelación de ruido o la modalidad de sonido ambiental; además de las que corresponden al modo de llamada telefónica.

Esta posibilidad de controlar las funciones desde un botón “análogo” se contrapone a la tendencia de los comandos táctiles, los que pueden representar un desafío a las y los usuarios menos experimentados. Suele ocurrir que la alta sensibilidad de estos comandos, unido a la poca motricidad, genera malas pasadas: terminas adelantando la canción que te gusta cuando lo que querías era subir el volumen.

Aquí, en cambio, hay certezas respecto a lo que se está comandando, especialmente si se hace en movimiento, como caminando o trotando. El botón hace más sencillo identificar la “zona touch”, que requiere de una presión para generar una acción. Al hacerlo, emite un “click” evidente y tranquilizador.

Sonido: buena calidad pese a las desventajas

En lo que respecta a audio, los W240TN presentan una desventaja clara respecto a otros modelos que hemos reseñado en este espacio: su calidad de audio limita en el códec SBC, lo que quiere decir que reproduce sonido con cierta pérdida de calidad. A diferencia de lo que ocurre con LDAC o aptX, programas que también permiten la transmisión de datos vía Bluetooth y que reproducen audio en alta resolución y sin pérdidas.

Pese a eso, este modelo se las arregla para conseguir un muy buen sonido, sobre todo considerando que la mayor parte de la población escucha música desde plataformas como Spotify y la versión gratuita de Youtube, que no emiten contenido en alta calidad.

A pesar de que no tiene códecs de alta definición, su sonido es más que agradable y controlable desde la app.

Sorprende la profundidad que logran las frecuencias graves: los bombos aparecen con un golpeteo grueso pero contenido; en tanto, los bajos tienen un muy buen delineado,son sustanciosos y producen una vibración bastante agradable.

Por su parte, las frecuencias agudas logran hacerse un espacio distinguible, haciendo que instrumentos como la guitarra, piano o los platillos de una batería marquen presencia con un brillo preciso. Y si esto se da de tan buena manera es porque los W240TN cuentan con un tweeter de 6 milímetros y un woofer de 10 milímetros en cada auricular, lo que permite un tratamiento específico e independiente para graves y agudos. El resultado global es un sonido de buena definición, profundo, y de excelente balance.

Otro punto interesante es que, desde la app Edifier Connect, se pueden realizar diversos ajustes de sonido, algunos desde modalidades predeterminadas, pero también con una muy buen nutrida mesa de ecualización: cuatro canales de frecuencias ajustables, cuatro bandas de ganancia, y otras cuatro perillas de lo que se denomina “Q Factor” o “Factor de Q de Calidad”, para determinar la extensión de los ajustes que realices sobre las frecuencias.

Estos, claramente, son aspectos en los que se podrá entretener alguien más avanzado en materia de audio, no tanto así el usuario promedio.

Cancelación de ruido y sonido ambiental: efectivos

Otra de las funciones disponibles en los W240TN es la cancelación de ruido activa (ANC, en su sigla en inglés), la que permite disminuir o, en algunos casos, anular el sonido que proviene del ambiente.

En este caso, el modelo cuenta con la tecnología de inteligencia artificial Deep Neural Network (DNN), basada en un algoritmo que se encarga de filtrar el ruido ambiental recogido desde los micrófonos incorporados en el dispositivo, y que así no llegue hasta tus oídos. La efectividad que tiene es bastante buena: si bien no anula completamente el sonido ambiental, lo disminuye lo suficiente como para que éste no se transforme en una molestia.

Aunque cuesta diferenciarse siendo tan pequeños, los Edifier W240TN lo consiguen.

Esta función opera tanto en la escucha de contenido —ya sea música, un video o un podcast—, como en la modalidad de llamada o videollamada, en la que la inteligencia artificial se encarga no sólo de minimizar el ruido externo, sino que también de realzar la voz para una comunicación más nítida y fluida. Nada peor que estar a los gritos tratando de darse a entender. Afortunadamente, con los W240TN no hizo falta.

Este modelo también ofrece la modalidad de sonido ambiental: contrario a la ANC, permite realzar el ruido del entorno para que puedas estar más alerta respecto a lo que ocurre alrededor, sin necesidad de quitarse los audífonos de los oídos. Un punto alto de esta modalidad es que puede ser ajustada desde la app, con seis niveles de variación que producen un cambio significativo. El objetivo de esta función se cumple a cabalidad.

Veredicto

En los W240TN, Edifier ofrece una muy buena alternativa de entrada al mundo de los audífonos inalámbricos, en los que logra concentrar un muy buen balance de simpleza de uso con tecnología actualizada, como cancelación de ruido activa y sonido ambiental, funciones desde la app y la versión 5.3 de Bluetooth. Todas estas características son propias de dispositivos de la temporada e, incluso, de avanzada, y que están presentes en este económico modelo.

A la falta de audio de alta resolución y sin pérdida se sobrepone un muy buen sonido soportado desde la poco usual integración de un tweeter y un woofer en cada auricular, lo que permite un resultado sólido, balanceado y súper musical, que puede resultar de gran satisfacción en especial a aquellos usuarios que escuchan música y otros contenidos de audio desde el streaming que no cuentan con tecnología sin pérdida.

Este enlace entre la simpleza y algunas propiedades tecnológicas de punta es el mayor atributo de este modelo. Si bien no es el más barato del mercado, su relación precio y calidad es bastante adecuada, sobre todo considerando que puede ser un gran aliado en las siempre demandantes actividades diarias.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 14 de noviembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.